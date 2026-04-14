Anuncian segunda Feria del Libro en Ecatepec con actividades culturales y artísticas

El municipio de Ecatepec de Morelos se prepara para celebrar la segunda edición de la Feria del Libro, un evento que busca fomentar la lectura y acercar la cultura a la ciudadanía a través de diversas actividades gratuitas.

De acuerdo con el anuncio difundido por autoridades locales, la feria dará inicio el próximo 22 de abril en la explanada municipal, donde se espera la participación de familias, estudiantes y amantes de la literatura. Durante varios días, el espacio se convertirá en un punto de encuentro cultural con presentaciones de libros, actividades artísticas, música en vivo y mesas de diálogo.

Este evento forma parte de los esfuerzos del gobierno municipal para promover el acceso a la cultura y fortalecer el hábito de la lectura entre la población. En esta segunda edición, se busca ampliar la oferta de actividades y generar un ambiente incluyente donde personas de todas las edades puedan disfrutar de contenidos culturales.

Además de la venta y exhibición de libros, la feria contempla la participación de autores, artistas y promotores culturales, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos con el público. Las mesas de diálogo serán uno de los espacios clave, ya que permitirán abordar distintos temas de interés social, educativo y cultural.

Anuncian segunda Feria del Libro en Ecatepec con actividades culturales y artísticas

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a las redes sociales oficiales, donde se dará a conocer la cartelera completa en los próximos días. En ella se detallarán los horarios, invitados especiales y actividades programadas, con el objetivo de que los asistentes puedan organizar su visita y no perderse ningún evento.

La Feria del Libro de Ecatepec se perfila como una oportunidad para fortalecer el tejido social mediante la cultura, al ofrecer un espacio de convivencia donde la literatura, el arte y la música se combinan para generar experiencias enriquecedoras.

Asimismo, este tipo de iniciativas buscan acercar el conocimiento a la población, especialmente a niñas, niños y jóvenes, incentivando su interés por la lectura como una herramienta clave para el desarrollo personal y educativo.

Con esta segunda edición, Ecatepec reafirma su apuesta por impulsar actividades culturales accesibles, consolidando a la feria como un evento que, más allá de la promoción de libros, promueve el encuentro comunitario y el intercambio de ideas.