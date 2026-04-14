Vinculan a proceso a homicidas del estilista Micky Hair

Detenidos Presuntos homicidas del estilista Micky Hair. (SSC y FGJCDMX)

Un juez de control vinculó a proceso a Ángel “N” y a Kevin “N”, presuntos homicidas del estilista Miguel Ángel de la Mora, “Micky Hair”, ocurrido en septiembre de 2025 al exterior de su negocio, en la avenida Presidente Mazaryk, en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Estos sujetos fueron imputados por el delito de homicidio calificado. En la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; asimismo, se autorizó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El pasado nueve de abril, Ángel Jorel “N” fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc y Kevin Anthony “N”, arrestado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. A estos criminales se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México.

La víctima, el hombre de 28 años de edad, perdió la vida tras ser baleado al exterior de su estética localizada en la colonia Polanco Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y tras la detención de uno de los probables responsables en diciembre del mismo año, policías investigadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron identificar y detener a los presuntos autores materiales del delito.

En un primer momento, como parte de las indagatorias y gracias a los análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y a la recopilación de datos a través de entrevistas ciudadanas, se identificó y dio seguimiento, hasta una zona de confort en la alcaldía Cuauhtémoc, a Ángel Jorel “N”, un joven de 19 años que en días previos al ataque se reunió con diversas personas, incluyendo al sujeto que fue detenido en diciembre de 2025.

El seis de marzo, dicho joven fue detenido en la avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Tlatelolco. Tras una revisión preventiva, le fueron halladas 220 dosis de cocaína, un arma de fuego corta y dos cartuchos útiles, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Después, con los datos de prueba obtenidos, un juez de control otorgó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, que le fue cumplimentada el pasado ocho de abril en reclusión, donde continuará su proceso penal.

Más adelante, la policía y Fiscalía capitalinas, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia, las dos del Estado de México, ejecutaron una segunda orden de aprehensión por homicidio calificado, en contra de Kevin Anthony “N”, de 24 años de edad, que previamente había sido identificado como integrante del grupo encargado de la ejecución.

La aprehensión de este sujeto se realizó en la avenida Chimalhuacán, de la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Tres vinculados a proceso

En diciembre del 2025 fue detenido José Eduardo Balvanera, un hombre de 29 años que es señalado por presuntamente haber coordinado el ataque que acabó con la vida del estilista.

Valvanera realizó trabajos de “vigilancia” en la estética y fue el encargado de conducir un vehículo que permitió que los autores materiales lograran escapar en una motocicleta tras disparar contra Miguel Ángel de la Mora.

Este criminal fue localizado en un domicilio de la avenida Plan de San Luis, de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, donde interceptaron al hombre de 29 años, le hicieron saber la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

En su primera audiencia, Eduardo “N” fue vinculado a proceso, no obstante, su abogado, Rodrigo Maldonado, acusó que el Ministerio Público únicamente presentó como dato de prueba que el presunto responsable se encontraba estacionado en calles aledañas donde ocurrió el crimen.