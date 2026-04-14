Detienen a dos narcomenudistas en Texcoco

Operativo Estratégico Mando Unificado Zona Oriente

El gobierno municipal de Texcoco comunicó que durante el “Operativo Estratégico Mando Unificado Zona Oriente”, elementos de seguridad detuvieron a un masculino y una femenina al encontrarlos presuntamente relacionados con delitos contra la salud.

Las autoridades locales informaron que el operativo se realizó en coordinación con la Policía Estatal con patrullajes preventivos, disuasivos y de reacción, para el mantenimiento del orden público y la prevención, a fin de evitar el aumento del índice delictivo, en el robo de vehículos y motociclistas, estableciendo un dispositivo de seguridad y vigilancia, efectuando inspecciones aleatorias a personas y vehículos.

Los elementos de seguridad afirmaron que en el dispositivo policial realizaron una revisión a un vehículo color blanco en donde localizaron una mochila en color gris, la cual contenía en su interior 81 bolsas traslucidas con cocaína, 14 bolsas que incluían hierva verde y seca con las características propias de la marihuana, 7 bolsas de cocaína, 5 bolsas con LCD y 3 bolsas en su interior cristal con las características propias de la metanfetamina, motivo por el cual fue constitutivo de delito.

Finalmente, los elementos de seguridad notificaron sus derechos a los detenidos y los trasladaron junto con los indicios asegurados a las instalaciones de la fiscalía regional, para su puesta a disposición y resolución de su situación jurídica.

La Crónica de Hoy 2026