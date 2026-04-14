Metrópoli

Los detenidos transportaban bolsas que contenían sustancias prohibidas

Detienen a dos narcomenudistas en Texcoco

Por Giovanna Morales Gómez
Operativo Estratégico Mando Unificado Zona Oriente

El gobierno municipal de Texcoco comunicó que durante el “Operativo Estratégico Mando Unificado Zona Oriente”, elementos de seguridad detuvieron a un masculino y una femenina al encontrarlos presuntamente relacionados con delitos contra la salud.

Las autoridades locales informaron que el operativo se realizó en coordinación con la Policía Estatal con patrullajes preventivos, disuasivos y de reacción, para el mantenimiento del orden público y la prevención, a fin de evitar el aumento del índice delictivo, en el robo de vehículos y motociclistas, estableciendo un dispositivo de seguridad y vigilancia, efectuando inspecciones aleatorias a personas y vehículos.

Los elementos de seguridad afirmaron que en el dispositivo policial realizaron una revisión a un vehículo color blanco en donde localizaron una mochila en color gris, la cual contenía en su interior 81 bolsas traslucidas con cocaína, 14 bolsas que incluían hierva verde y seca con las características propias de la marihuana, 7 bolsas de cocaína, 5 bolsas con LCD y 3 bolsas en su interior cristal con las características propias de la metanfetamina, motivo por el cual fue constitutivo de delito.

Finalmente, los elementos de seguridad notificaron sus derechos a los detenidos y los trasladaron junto con los indicios asegurados a las instalaciones de la fiscalía regional, para su puesta a disposición y resolución de su situación jurídica.

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