Congreso entrega 120 medallas al Mérito Policial; por primera vez se reconoce a policía penitenciaria

Se entregaron 120 medallas a elementos policiales

El Congreso de la Ciudad de México entregó la Medalla al Mérito Policial a 120 mujeres y hombres que se han distinguido por su valor, honestidad y compromiso institucional. Por primera vez en la historia de este galardón, se reconoció a la policía penitenciaria, fue una mujer la que recibió la medalla.

Los galardonados fueron 88 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 20 de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX; además se entregaron 12 galardones post mortem, en honor de quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber.

También se entregó un reconocimiento especial al General de Brigada de la Guardia Nacional (GN) de Estado Mayor, Rus Peñaloza Meneses, quien se desempeña como Coordinador Estatal de la GN en la Ciudad de México.

Durante el acto, el presidente del Congreso, el diputado Jesús Sesma Suárez, señaló que con dicha medalla se reconoce el valor, la entrega y el compromiso de mujeres y hombres que dedican su vida a proteger a la población. Además, pidió un minuto de aplausos para las y los galardonados.

Aseguró que detrás de cada uniforme hay personas que sienten, que tienen familia y que, a pesar de las dificultades, cumplen con su deber con responsabilidad y entrega.

“El servicio en materia de seguridad exige sacrificios reales. Por ello, como sociedad tenemos la responsabilidad de dignificar y respaldar a quienes nos protegen”, destacó.

La diputada Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Seguridad, recordó que se han generado cambios importantes en la policía de la Ciudad de México, y que un ejemplo de ello es la disminución del 66 y 58 por ciento en delitos de alto impacto y homicidios dolosos, respectivamente.

“Llevar este uniforme significa entender que los recursos deben destinarse a la dignidad de quienes nos cuidan. Seguiremos trabajando desde esta III Legislatura para garantizar que tengan mejores condiciones laborales y el equipo de vanguardia que su entrega merece”, dijo la diputada.

Legisladores piden mejores condiciones laborales

Los legisladores de las distintas fuerzas políticas que hicieron uso de la voz, coincidieron en que es necesario mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad, brindarles mejores herramientas y otorgarles un incremento salarial, a fin de responder a una deuda histórica con las corporaciones policiacas.

También reconocieron su compromiso, valor y valentía en el trabajo de día a día; reconocieron que ello debe ser correspondido con acciones concretas donde la ley se respete, la justicia prevalezca y los policías sean plenamente respaldados.

Durante la sesión, se pidió un minuto de silencio por los policías fallecidos en cumplimiento de su deber.