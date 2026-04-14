Mega Fuga de agua en CDMX: ¿Qué está pasando en la alcaldía Álvaro Obregón?

Fuga de agua en Álvaro Obregón Activan el plan DN-III-E del Ejército Mexicano para auxiliar a los vecinos.

La colonia Torres de Potrero de la alcaldía Álvaro Obregón presentó este martes 14 de abril una fuerte fuga de agua provocada por la rotura de válvula en un tanque pluvial de la zona, registrando al menos 12 viviendas dañadas por el incidente y dos automóviles.

Personas vecinas de la colonia sobre Prolongación Mercadela, vivieron instantes de tensión después de que el intenso escape convirtiera la calle en un “río” de agua potable que se filtró a las viviendas, incidente que actualmente está recibiendo la atención de servicios de emergencia y el Ejército Mexicano.

¿Qué sucedió en Álvaro Obregón hoy martes 14 de abril?

Las personas vecinas de la colonia Torres de Potrero en la alcaldía Álvaro Obregón enfrentaron “cascadas” en uno de los callejones de la zona, debido a la fuerte fuga de agua que dañó aproximadamente 12 viviendas y arrastró dos vehículos.

De acuerdo con los servicios de emergencia que acudieron a la zona de afectación, esta “mega fuga” fue ocasionada por la rotura de una válvula en un tanque pluvial de la colonia alrededor de las 6:00 horas de este martes, lo que provocó el intenso escape del agua durante las horas siguientes al incidente.

La fuerte corriente arrastró dos automóviles en el callejón, filtrándose a distintas viviendas donde la gente quedó atrapada por el agua.

Ejército Mexicano activa plan DN-III-E: ¿solucionaron la fuga de agua en Álvaro Obregón?

Vecinos y vecinas de la colonia Torres de Potrero reportaron que la intensa fuga duró aproximadamente una hora sin recibir la atención de las autoridades, sin embargo, los servicios de emergencia trabajan en este momento para apoyar a los y las residentes de las viviendas dañadas tras solucionar la fuga.

Al incidente acudió el Ejército Mexicano, quienes activaron el plan DN-III-E, instrumento operativo que tiene por propósito auxiliar a la población civil en casos de desastre o emergencia.

Hasta el momento, la fuga de agua fue contenida, pero el paso de la corriente dañó alrededor de 12 viviendas de la colonia y dos vehículos que arrastró por el callejón, por lo que las autoridades de emergencia se mantienen en la zona para dar auxilio a los daños, en contacto con el alcalde de Álvaro Obregón.