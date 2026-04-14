Por cerrar el registro para votar en línea en la elección de COPACO y Presupuesto Participativo

El registro para participar de forma anticipada en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027 cerrará este 15 de abril a las 17:00 horas, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

La autoridad electoral señaló que quienes deseen emitir su voto y opinión mediante la modalidad digital deberán completar previamente su registro en el Sistema Electrónico por Internet (SEI), una aplicación móvil que permite participar desde un teléfono celular en ambos ejercicios de participación ciudadana.

A través de esta plataforma, las personas usuarias podrán elegir a las vecinas y vecinos que integrarán las COPACO durante los próximos tres años, así como seleccionar alguno de los proyectos propuestos para mejorar las colonias de la capital mediante el presupuesto participativo correspondiente a 2026 y 2027.

La modalidad virtual se llevará a cabo mediante una Jornada Anticipada programada del 20 al 30 de abril. Para poder participar en ese periodo, es indispensable descargar la aplicación “IECM SEI” y completar el registro a más tardar este 15 de abril.

La aplicación, gratuita y disponible en las tiendas digitales Google Play y App Store, puede utilizarse en dispositivos con sistema operativo Android en versiones de la 10 a la 15, así como en equipos iOS versión 17 en adelante.

El procedimiento de registro contempla ingresar a la opción correspondiente dentro de la aplicación, aceptar el aviso de privacidad y capturar la imagen de la credencial para votar por ambos lados.

Posteriormente, las personas deberán verificar que los datos coincidan con su identificación oficial, proporcionar un número de teléfono celular y realizar una validación biométrica facial mediante la toma de imágenes desde la propia aplicación.

El organismo electoral informó que estos requisitos forman parte de los mecanismos establecidos para garantizar la autenticidad de las personas usuarias, así como la seguridad del sistema y la protección de la información electoral.

Una vez concluido el registro, el sistema generará un acuse y una contraseña que serán necesarios para volver a ingresar a la aplicación durante la Jornada Anticipada y poder emitir el voto y la opinión correspondientes.

El instituto destacó que la herramienta tecnológica incorpora mecanismos de seguridad orientados a resguardar los datos personales y a garantizar la secrecía de la opinión emitida. Entre ellos se encuentran procesos de autenticación, encriptación de la información y una infraestructura diseñada para asegurar la integridad, disponibilidad y transparencia del sistema.