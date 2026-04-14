Megafuga de agua potable inunda viviendas en la colonia Torres de Potrero, en Álvaro Obregón

Vecinos de la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón enfrentan una emergencia por una megafuga de agua potable que ha alterado de manera grave la vida cotidiana en el sector. El incidente, reportado desde las primeras horas de la madrugada, generó inundaciones, arrastre de vehículos y desgaste comunitario por la falta de una atención oportuna de las autoridades locales y del sistema hidráulico.

Los primeros reportes ciudadanos indican que el problema se originó alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando un tramo de tubería de gran diámetro —estimado en alrededor de 20 pulgadas— se rompió cerca de la bomba conocida como “las curvas”, sobre Prolongación de Mercadela, punto en el que la pendiente de la vialidad ha convertido la fuga en una corriente tumultuosa que baja con fuerza.

Esta corriente ha convertido la calle en una especie de río urbano, y ha causado además la inundación de patios y plantas bajas de al menos veinte viviendas, conforme el agua avanza sin control por la zona. Vecinos denunciaron que algunos vehículos estacionados fueron arrastrados por la corriente, obligando a habitantes y transeúntes a resguardarse y abandonar zonas bajas para evitar riesgos.

El desperdicio de miles de litros de agua potable en una ciudad que enfrenta problemas crónicos de suministro en diversos puntos ha generado molestia entre los habitantes de Torres de Potrero y colonias aledañas, quienes señalan que este tipo de incidentes ya se ha vuelto recurrente en la demarcación sin la atención adecuada por parte de las autoridades competentes.

Hasta pasada una hora después de los primeros reportes, vecinos afirmaron no haber tenido una respuesta oficial inmediata de la alcaldía ni de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, lo que acrecentó la frustración ante el riesgo de daños mayores. Las redes sociales oficiales tampoco reflejaban aún un posicionamiento formal con información precisa sobre el avance de las labores.

En el lugar ya se encuentran elementos de Protección Civil de la alcaldía, así como personal operativo que trabaja en el cierre de válvulas y contención de la fuga para reducir la presión del agua e iniciar la reparación del tubo dañado.

Asimismo, se espera el arribo de cuadrillas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua para emprender maniobras de reparación que permitan detener el flujo y mitigar los efectos de la inundación.

En tanto, los residentes han optado por reportar formalmente la emergencia a través de servicios de atención ciudadana como Locatel, aplicaciones oficiales y directamente a SEGIAGUA con la esperanza de agilizar la respuesta técnica.

Conscientes del impacto ambiental y del desperdicio del recurso, los vecinos también exhortan a las autoridades a coordinar la reparación urgente, así como medidas preventivas robustas que eviten que similares fugas pongan en riesgo a otras zonas urbanas.

La situación sigue en desarrollo y las autoridades correspondientes mantienen monitoreo en la zona para evitar mayores consecuencias, mientras las labores de contención y reparación continúan avanzando en estos momentos.