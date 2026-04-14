Trolebús Cacomixtle: ruta y cuándo empezará a operar este nuevo transporte en CDMX

Trolebús Cacomixtle La “Ruta Silvestre de los Pedregales” será la Línea 14 del sistema de trolebuses de la CDMX.

El Cacomixtle y Teporingo, dos animales característicos de México, serán el diseño especial de la nueva ruta del Trolebús, llamada oficialmente “Ruta Silvestre de los Pedregales”, y cuyo recorrido conectará directamente con el Estadio Banorte, el escenario de inauguración para el Mundial FIFA 2026.

Esta ruta pretende una expansión futura a UAM Xochimilco, recorriendo más de 15 colonias entre las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Ruta del nuevo Trolebús Cacomixtle: ¿cuál será el recorrido?

La Ruta Silvestre de los Pedregales será la Línea 14 del Sistema de Transporte Colectivo Trolebús de la Ciudad de México, conectando directamente el sur de la capital con el Estadio Azteca (ahora Banorte).

Su recorrido iniciará en Metro Universidad y conectará su final con CETRAM Huipulco, pasando por el recinto de deportes. La longitud aproximada de esta ruta será de 13.2 km, lo que equivaldría a un tiempo estimado de viaje de 33 minutos.

Una de las propuestas futuras para el desarrollo de esta nueva línea de Trolebús, es su expansión hasta UAM Xochimilco, conectando a la población de las colonias populares al Metro y el Tren Ligero.

“Esto va a significar conectar a más de 15 colonias populares, entre Tlalpan y Coyoacán”, anunció Clara Brugada en la presentación de la Ruta Silvestre de los Pedregales, cuyas zonas que conectará en su recorrido son:

San Lorenzo Huipulco.

Santa Úrsula.

Coapa.

Pedregal de Santa Úrsula, de Santo Domingo, del Imán.

“Ésa es la ruta del Metro CU al CETRAM Huipulco”, indicó la Jefa de Gobierno.

¿Cuándo se inaugurará el Trolebús Cacomixtle?

La Línea 14 del Trolebús tendrá diseños particulares, pues cada uno llevará el nombre y la imagen de uno de los animales endémicos de la zona de los pedregales, la cual recorrerá esta nueva ruta.

No obstante, la mandataria local no precisó la fecha de inauguración para esta nueva ruta, pero se estima que pueda ponerse en marcha durante el mes de mayo de 2026, previo a la celebración mundial de futbol.