Arrancan “Mastografías sin dolor” en el Centro de Reinserción Social Tepepan

Médico Se aplicaron mastografías a mujeres privadas de la libertad de 21 años en adelante. (SSC)

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la empresa Medical Life, puso en marcha la campaña “Mastografías sin Dolor”, en el Centro de Reinserción Social Tepepan, en beneficio de la población penitenciaria privada de la libertad.

Se aplicaron mastografías a mujeres privadas de la libertad de 21 años en adelante, que requieren este estudio con el fin de prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama.

El Subsecretario del Sistema Penitenciario, Comisario Jefe Andrés Ponce Aceituno, reconoció la colaboración de las instituciones y las empresas participantes en esta estrategia de prevención y detección temprana del cáncer, destacando que el trabajo coordinado fortalece las acciones integrales en favor de la salud de la población femenil en reclusión.

La Directora del Centro de Reinserción Social Tepepan, Beatriz Adriana Castañeda López agradeció el respaldo a este tipo de iniciativas que dignifican y fortalecen el Sistema Penitenciario, y agradeció a la empresa por donar doscientos estudios para que las mujeres que estén interesadas y cumplan con los requisitos, sean beneficiarias de este programa.