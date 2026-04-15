Contralorías escolares toman relevancia en supervisión de obras y recursos educativos

Fotografía de archivo de una secundaria en la CDMX Fotografía de archivo de una secundaria en la CDMX (La Crónica de Hoy)

En el contexto del cierre de la consulta pública del Plan General de Desarrollo 2025-2045 de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación encabezó el conversatorio “Formación de Contralorías en Entornos Escolares”, centrado en el seguimiento ciudadano a los programas sociales destinados a la mejora de la infraestructura educativa.

En el encuentro se abordó el papel de las contralorías ciudadanas integradas de forma voluntaria por integrantes de la comunidad educativa, principalmente madres y padres de familia, quienes participan en la supervisión del ejercicio de los recursos públicos y en la vigilancia de las obras que se realizan en los planteles, como la remodelación de sanitarios, mantenimiento eléctrico y adquisición de mobiliario.

El evento contó con la participación de representantes de la Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, de la Secretaría de la Contraloría General, del Fideicomiso Bienestar Educativo y de la Escuela de Administración Pública, además de directivos de planteles de educación básica de distintas alcaldías.

Se trató la relevancia de la participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones relacionadas con la infraestructura. Los participantes señalaron que la coordinación entre familias, autoridades y alumnado permite una mejor aplicación de los recursos y una supervisión directa de las obras realizadas en beneficio de las y los estudiantes.

Durante el conversatorio se expuso que este tipo de comités no solo contribuyen a mejorar las condiciones físicas de los planteles, sino que también fomentan el cuidado del patrimonio escolar y fortalecen la cultura de la transparencia y la corresponsabilidad.

Pedro Moctezuma Barragán, titular de la SECTEI, afirmó que el proceso de consulta pública ha abierto nuevas formas de participación ciudadana que pueden replicarse en los entornos escolares para mejorar la comunicación y los diagnósticos sobre las necesidades de cada plantel.

Asimismo, se destacó la experiencia del programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, el cual ha permitido atender rezagos en zonas con mayores carencias mediante recursos directos a las comunidades escolares.

Directivos de escuelas públicas ubicadas en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo compartieron casos en los que este apoyo permitió realizar intervenciones que anteriormente resultaban difíciles de concretar, como la rehabilitación integral de sanitarios, trabajos en instalaciones eléctricas y la adquisición de mobiliario para planteles con matrículas superiores a 400 estudiantes.

Las autoridades coincidieron en que, hacia el horizonte de 2045, el fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito educativo será un componente relevante para garantizar el uso eficiente de los recursos y consolidar entornos escolares adecuados para el aprendizaje.