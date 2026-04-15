IECM lleva promoción de COPACO y Presupuesto Participativo a hospitales y cárceles

El Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó jornadas de información y acompañamiento en hospitales y centros penitenciarios para promover la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 entre personas que enfrentan barreras para ejercer sus derechos político-electorales.

Entre el 30 de enero y el 13 de marzo de este año, personal de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó 26 visitas a hospitales, clínicas y centros de atención médica de la capital, donde brindó información a personas en estado de postración y a sus cuidadoras primarias sobre los mecanismos de democracia participativa vigentes.

De manera paralela, el organismo electoral llevó a cabo actividades de difusión en distintos centros penitenciarios de la ciudad. En estas jornadas participaron más de 2 mil 100 personas en prisión preventiva, quienes recibieron orientación, materiales informativos y acompañamiento para conocer la forma en que pueden involucrarse en la elección de las COPACO y en la consulta ciudadana.

Las acciones formaron parte de una estrategia enfocada en facilitar el acceso a la información a grupos de atención prioritaria que, por condiciones físicas, sociales o institucionales, suelen enfrentar mayores dificultades para participar en este tipo de ejercicios.

Durante las visitas se utilizaron formatos accesibles e incluyentes, con el objetivo de que la información pudiera ser comprendida por personas con distintas necesidades. Además, el instituto elaboró convocatorias en Lengua de Señas Mexicana, en lectura fácil y en formatos compatibles con lectores de pantalla, y realizó jornadas de promoción dirigidas a personas jóvenes.

La elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo son mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede incidir en decisiones sobre proyectos y acciones en sus colonias, barrios y pueblos originarios, así como en la definición del destino de recursos públicos asignados a este esquema.

Con estas actividades, el organismo electoral buscó ampliar el alcance de la difusión de estos instrumentos de participación entre sectores que habitualmente no son considerados en las campañas informativas tradicionales, debido a su condición de salud o situación jurídica.

Las jornadas concluyeron a mediados de marzo y, de acuerdo con el instituto, forman parte de un conjunto de acciones permanentes orientadas a promover la inclusión y el ejercicio de derechos en la vida democrática de la ciudad.