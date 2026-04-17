Asesinan a Edith Guadalupe y FGJCDMX extorsionó a sus familiares y negó paradero de sus restos

Feminicidio Edith Guadalupe fue asesinada en el número 829 de avenida Revolución. (Jorge Aguilar y Especial )

Los restos de Edith Guadalupe fueron hallados en el inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez. Mientras se mantuvo desaparecida, acusan sus familiares, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negó que la mujer haya entrado al domicilio, además, un Ministerio Público pidió una cantidad de dinero para iniciar la investigación.

El pasado 15 de abril, la mujer acudió con engaños al sitio donde presuntamente fue asesinada tras haber asistido con engaños para cumplir con una entrevista de trabajo. Cuando su madre acudió a la Fiscalía capitalina, señaló que un agente de apellido Farías de la Unidad de Desaparecidos, a través de mensajes de texto le exigió una suma monetaria, con la finalidad de que la indagatoria siguiera. La familia de la joven estaba segura que habían sufrido un delito dentro de ese predio, ya que antes de acceder, envió su ubicación a su tía.

Ante la negativa y negligencia de las autoridades, los cercanos a Edith Guadalupe bloquearon la avenida Revolución y de manera simultánea, solicitaron a la Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) las grabaciones de las videocámaras cercanas, de las cuales, la más cerca captó el momento en el que la víctima ingresó al complejo de departamentos.

Además, con ayuda de vecinos quienes proporcionaron los videos de las cámaras particulares, la familia reconstruyó el día de los hechos, desde que Edith tomó una motocicleta por aplicación en la alcaldía Iztapalapa, que la llevó al sitio donde fue desaparecida. Aún con toda esa información, desde el 15 de abril, la Fiscalía les negó el apoyo.

Mientras la familia realizaba las averiguaciones, la Fiscalía capitalina negó que la mujer haya estado en ese inmueble cuando desapareció y al mismo tiempo, los guardias de seguridad del predio, así como la administradora del edificio, negaron su ingreso, aún cuando en el listado de acceso se encuentra el registro de la joven en el que se autorizó su entrada.

Fue hasta que la familia de Edith desquició el tránsito al exterior del número 829 donde desapareció, la Fiscalía inició las indagatorias y peritos acudieron al inmueble, donde, luego de una revisión, hallaron el cuerpo de la joven de 21 años de edad dentro de una bolsa en el estacionamiento.

Desde el exterior se escuchó el llanto de la madre de Edith, lo que confirmó que se trataba de su hija.

Desconsolados, los padres y tía de Edith enfurecieron en contra de la Fiscalía, así como del personal del edificio que antes negó que la joven se encontraba ahí. Todos intentaron entrar al edificio: “desde el miércoles les dijimos y dijiste que no estaba. Nos estuvieron mintiendo, yo ya sabía que estaba ahí”, gritaban hacia los guardias de seguridad.

Una vez que el cuerpo de Edith fue trasladado en una unidad móvil a la Coordinación Territorial BJ-1 y BJ-2 de la Fiscalía, la institución lanzó un comunicado en el que, hasta tres días después, activó la investigación por el delito de feminicidio.

Aunque aseguraron que desde que se tuvo conocimiento de su desaparición, se iniciaron los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes, a través de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE), la opinión pública no les creyó y la familia desmintió ese dicho, al indicar que fueron ellos los que ejecutaron todas las indagatorias.

La FGJCDMX comunicó que como parte de las diligencias realizadas, se logró establecer la última ruta conocida de la víctima, incluyendo su traslado a un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde se llevaron a cabo actos de investigación, análisis de videograbaciones y procesamiento de indicios, acto que, según la familia, tampoco lo realizó la autoridad, si no, ellos mismos.

“Estamos en un país lleno de corrupción. Moviéndonos entre familiares, si no, no pasa nada, de todo hay irregularidades, el papá de mi sobrina tiene todo documentado y ¿Cómo es posible que le pidan dinero para averiguar?”, reclamó un familiar de la joven asesinada.

“Vamos a exigir justicia, esto no se va a parar, vamos a seguir con nuestro movimiento porque queremos que haya alguna detención, principalmente a la administradora de ese edificio, porque está comprobado que ahí citaban a las jovencitas. Ni siquiera está acordonado (el edificio) ya se pudo haber manchado, se pudieron haber salido. También exigimos que localicen la camioneta roja que salió y que jamás pudo ingresar; en una magnitud de esa unidad que no tengan registrada de quién es la propiedad de esa camioneta roja que salió”, reprochó Magda Rivero, tía de Edith.