¿A qué hora empieza el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo? Horario y tiempo de duración estimado. (Andrea Bocelli)

Andrea Bocelli, uno de los artistas más exitosos de la historia, cuenta con una discografía de más de 15 álbumes de estudio, entre ellos el aclamado “Believe”, publicado en 2020, y se presentará gratis este sábado 18 de abril en la Ciudad de México.

Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas el concierto gratuito de este versátil artista en el Zócalo capitalino.





Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX: horario del concierto del tenor italiano

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el concierto de Andrea Bocelli este sábado 18 de abril en el Zócalo de la capital dará inicio en punto de las 19:00 horas.

El multipremiado tenor italiano destaca principalmente en los géneros de música clásica y crossover clásico, y este sábado 18 de abril, ofrecerá un espectáculo que fusiona estilos operísticos con música pop y baladas románticas.

¿Cuánto durará el concierto de Andrea Bocelli?

Aunque no se ha anunciado una duración específica para el concierto que ofrecerá el tenor italiano en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se espera que el espectáculo sea de gran formato.

De acuerdo con Seat Unique, una cadena de experiencias exclusivas para aficionados que vincula a artistas con sus seguidores, los conciertos de Andrea Bocelli son conocidos por su cuidada puesta en escena, sus brillantes orquestas acompañantes y su amplio registro vocal. Un concierto típico de Bocelli suele durar entre dos y tres horas, por lo que se recomienda considerar suficiente tiempo para disfrutar este espectáculo gratuito que forma parte de la cartelera del gobierno capitalino.

Preparativos para el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, se implementará un operativo especial en el Zócalo capitalino con motivo del concierto de Andrea Bocelli, con el objetivo de garantizar la seguridad y el acceso ordenado de los asistentes.

Las autoridades capitalinas contemplan la instalación de pantallas gigantes, equipo de audio de alta calidad y un despliegue logístico para cubrir la alta demanda esperada en este evento gratuito.

Asimismo, se prevé la participación de elementos de seguridad, protección civil y servicios médicos, además de cierres viales en calles aledañas al Centro Histórico. El gobierno capitalino recomendó a los asistentes llegar con anticipación, utilizar transporte público y seguir las indicaciones oficiales para disfrutar de manera segura este espectáculo masivo en la Plaza de la Constitución.