Arranca rehabilitación integral de avenida R1 en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss dio el banderazo de inicio a la rehabilitación integral de la avenida Adolfo López Mateos, mejor conocida como R1, una de las vialidades más importantes del municipio. Se trata de una obra de gran magnitud que beneficiará a más de 20 colonias y mejorará la movilidad en la zona.

Durante el arranque de los trabajos, la presidenta municipal destacó que esta obra tendrá una longitud de nueve kilómetros, aunque en total se intervendrán 18 kilómetros al considerar ambos sentidos de la vialidad. La avenida conecta puntos clave como la avenida Central y el Periférico Oriente, en los límites con la Ciudad de México, por lo que diariamente es utilizada por miles de automovilistas.

“Estamos arrancando oficialmente una obra muy grande, en toda una región. Son más de 20 colonias beneficiadas. La avenida es muy importante porque atraviesa gran parte de Ecatepec”, expresó la alcaldesa ante vecinos que acudieron al evento.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que el camellón central será transformado en un parque lineal. Este espacio contará con ciclovías, juegos infantiles, canchas deportivas, áreas verdes, espacios para personas adultas mayores y zonas de ejercitación, lo que permitirá no solo mejorar la imagen urbana, sino también ofrecer espacios de convivencia para la comunidad.

De acuerdo con las autoridades municipales, la obra se realizará con recursos propios del Ayuntamiento, lo que permitirá reducir costos. Además, será ejecutada por trabajadores del propio gobierno municipal con maquinaria recientemente adquirida, bajo el esquema de obra por administración.

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, informó que los trabajos no solo contemplan la repavimentación de la avenida, sino también la atención de problemas estructurales. Entre las acciones destacan la reparación de socavones, mejoras en la infraestructura hidrosanitaria, desazolve, rehabilitación de guarniciones y banquetas, así como acciones de ordenamiento urbano.

Asimismo, el nuevo parque lineal incluirá elementos de accesibilidad, como rampas y cruces seguros para personas con discapacidad, además de pasos peatonales bien señalizados. También se habilitarán parques para perros y zonas recreativas para distintos sectores de la población.

Otro punto importante del proyecto es el enfoque ambiental. Se contempla la plantación de árboles y la instalación de jardines de infiltración con gravilla, los cuales permitirán captar el agua de lluvia y reducir riesgos de inundación en la zona. Estas acciones buscan contribuir al cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La avenida R1 atraviesa colonias como Alfredo del Mazo, Santa María Tulpetlac, Jardines de Cerro Gordo, Río de Luz, Ciudad Azteca, San Agustín y Valle de Guadalupe, entre otras. A pesar de su relevancia, no había recibido una intervención integral en más de 35 años, por lo que actualmente presenta un alto nivel de deterioro.

Vecinos de la zona señalaron que esta obra era necesaria desde hace tiempo, ya que la vialidad presentaba múltiples baches y afectaciones que complicaban el tránsito diario. Con esta rehabilitación, se espera mejorar tanto la circulación vehicular como la seguridad de peatones.

Con este proyecto, el gobierno municipal busca transformar una de las principales arterias de Ecatepec, no solo en una vialidad más eficiente, sino también en un espacio público moderno y funcional para el beneficio de miles de habitantes.