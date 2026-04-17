Capital del país buscará atraer y retener visitantes en escaparate turístico internacional

La Ciudad de México buscará reforzar su posición como uno de los principales destinos turísticos del país y del continente durante el Tianguis Turístico 2026, que celebrará su 50 aniversario en Acapulco.

Para ello, el gobierno capitalino presentó el Pabellón con el que participará en el encuentro, considerado el más relevante para la promoción turística de México ante compradores nacionales e internacionales.

En la Utopía Mixiuhca, autoridades locales, representantes del sector empresarial y promotores turísticos delinearon la estrategia con la que la capital pretende mostrarse no sólo como punto de llegada para quienes visitan el país, sino como un destino con oferta propia, capaz de retener visitantes por su diversidad cultural, gastronómica, patrimonial y de servicios.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que la ciudad se ha consolidado como un “imán” para el turismo nacional e internacional y sostuvo que la presencia en el Tianguis será una oportunidad para proyectar esa condición ante el mundo.

Señaló que la capital recibe diariamente más de mil 200 vuelos y que en 2025 registró la llegada de más de 15 millones de turistas y 62.3 millones de visitantes, con una derrama económica superior a los 159 mil millones de pesos.

CDMX buscará atraer y retener visitantes en escaparate turístico internacional

En ese contexto, destacó que el turismo se ha convertido en uno de los sectores estratégicos de la economía capitalina por su capacidad para generar empleos y actividad económica en distintas ramas, desde la hotelería y la restaurantería hasta el comercio, los servicios y las experiencias comunitarias.

Una ciudad que busca retener a sus visitantes

En la presentación se insistió en que la capital del país ha dejado de ser únicamente un punto de tránsito hacia otros destinos turísticos.

La estrategia, señalaron las autoridades, apunta a que quienes lleguen a la ciudad permanezcan más tiempo y regresen en futuras ocasiones, a partir de una oferta que combina historia, patrimonio, modernidad y actividades culturales permanentes.

Se destacó que la ciudad concentra una de las mayores ofertas culturales del mundo, con museos, festivales, conciertos y espectáculos deportivos de carácter internacional. También se hizo referencia a su reconocimiento como capital gastronómica, con más de 60 mil restaurantes y establecimientos que, según se indicó, han colocado a la ciudad en el mapa culinario global.

La secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto Guerrero, señaló que la promoción de la capital no se limita a sus zonas más conocidas, sino que incorpora experiencias comunitarias y turismo en el Suelo de Conservación, que abarca cerca del 60 por ciento del territorio de la ciudad. De acuerdo con lo expuesto, este tipo de oferta permite combinar actividad económica con preservación ambiental y arraigo comunitario.

Por su parte, la directora del Instituto de Promoción Turística, Jennie Shrem Serur, explicó que el Pabellón buscará presentar a la ciudad como un espacio de derechos, comunidad e inclusión, en sintonía con la política urbana que, dijo, se impulsa desde el gobierno capitalino.

CDMX buscará atraer y retener visitantes en escaparate turístico internacional

Expectativa por el Mundial

También se habló de la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que la capital será una de las sedes. Las autoridades consideraron que el evento representa una oportunidad para proyectar la imagen de la ciudad a escala global y para atraer visitantes que, posteriormente, puedan regresar.

Clara Brugada señaló que, más allá del evento deportivo, se están realizando inversiones en infraestructura que permanecerán como beneficio permanente para la población. Mencionó que en materia de movilidad se ejercen más de 5 mil millones de pesos en obras que incluyen nuevas rutas y proyectos de electromovilidad.

La funcionaria sostuvo que estas intervenciones, si bien están vinculadas a la preparación rumbo al Mundial, forman parte de una estrategia de largo plazo para mejorar las condiciones urbanas y de servicios en la capital.

En el encuentro también participó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco, quien señaló que el turismo debe entenderse como un motor de desarrollo y bienestar social. Indicó que el Tianguis Turístico es una plataforma para abrir mercados, fortalecer alianzas y posicionar a la capital como un destino competitivo.

El representante empresarial consideró que la ciudad combina patrimonio histórico, expresiones culturales contemporáneas e infraestructura de primer nivel, factores que, dijo, permiten ofrecer experiencias diferenciadas a los visitantes.

Informó además que la Canaco capitalina obtuvo recientemente la presidencia de la Acción Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Servicios e Industria, lo que, afirmó, permitirá reforzar la presencia de la ciudad en redes empresariales internacionales.

Las autoridades coincidieron en que la participación en el Tianguis Turístico 2026 será un escaparate para mostrar a la Ciudad de México como un destino diverso, incluyente y con capacidad para recibir grandes flujos de visitantes.

La apuesta, señalaron, es que la capital no sólo sea reconocida como la puerta de entrada al país, sino como un lugar en el que vale la pena permanecer.