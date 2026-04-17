¿Tienes dudas sobre tu declaración anual ante el SAT? La UNAM ofrece asesoría fiscal gratuita. ( FCA UNAM)

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha una campaña de asesoría fiscal gratuita dirigida al público en general, con el objetivo de apoyar a los contribuyentes en la presentación de su declaración anual de personas físicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La iniciativa, vigente del 1 al 30 de abril, busca brindar orientación especializada sin costo a quienes deben cumplir con esta obligación fiscal durante el mes, uno de los periodos clave para millones de contribuyentes en el país.

Dónde y en qué horario recibir asesoría fiscal gratuita de la UNAM

De acuerdo con Vania Martínez Troncoso, profesora responsable del programa, el servicio se ofrece de lunes a viernes en dos horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

La atención se brinda en el laboratorio 4A del Centro de Informática de la Facultad de Contaduría y Administración (CIFCA), ubicado en Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Aunque este servicio se mantiene disponible durante todo el año en los cubículos 32 y 33 del segundo piso del Posgrado de la FCA, la campaña de abril refuerza la atención ante la alta demanda por la declaración anual.

Requisitos para recibir la asesoría fiscal gratuita

La FCA informó que las personas interesadas pueden agendar una cita a través del micrositio de Asesoría Fiscal Gratuita FCA UNAM o comunicarse al número telefónico 55 56 22 84 68.

Para recibir la orientación, los contribuyentes deben presentar:

RFC

Contraseña de e.firma

En caso de contar con inversiones, llevar constancias y papeles de trabajo; si no se tienen, durante la asesoría se orienta sobre cómo elaborarlos

También es posible acudir directamente sin cita previa al laboratorio 4A, donde estudiantes de servicio social brindan atención bajo la supervisión de especialistas en materia fiscal.

El programa cuenta con la guía académica de la profesora Vania Martínez Troncoso y la coordinación de María Gloria Arévalo Guerrero, quien cuenta con experiencia en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

A quién está dirigida la asesoría fiscal de la UNAM

El servicio está dirigido a cualquier persona física que requiera apoyo para cumplir con su declaración anual. No obstante, se da prioridad a contribuyentes de sectores vulnerables.

Además de brindar apoyo a la ciudadanía, el programa contribuye a la formación práctica de estudiantes de Contaduría, quienes desarrollan habilidades profesionales bajo principios de respeto, empatía y rigor técnico, de acuerdo con la Gaceta UNAM.