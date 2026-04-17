Reconocen a presidenta del DIF Atizapán por prácticas anticorrupción y transparencia

Paty Arévalo, presidenta honoraria del DIF Atizapán La titular fue distinguida con la medalla “Mujer Líder Internacional ILBPA en materia de Anticorrupción y Buenas Prácticas”

La presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza, Paty Arévalo, fue distinguida con la medalla “Mujer Líder Internacional ILBPA en materia de Anticorrupción y Buenas Prácticas”, un reconocimiento otorgado por la International Legal Bar & Professionals Association (ILBPA) por su trabajo en favor de la transparencia y la legalidad.

La distinción se entrega a partir de las acciones implementadas dentro del DIF municipal para fortalecer la integridad institucional, así como para consolidar mecanismos que refuercen la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

De acuerdo con lo informado en redes sociales, este reconocimiento pone énfasis en las estrategias que han permitido impulsar buenas prácticas en la gestión pública, enfocadas en rendición de cuentas y en una cultura de legalidad dentro de la institución.

Al recibir la medalla, Paty Arévalo subrayó que el logro no es individual, sino resultado del trabajo conjunto con el equipo del DIF y de la exigencia de la propia ciudadanía. Señaló que cada acción emprendida responde a la necesidad de mantener la confianza de las familias del municipio.

Paty Arévalo, presidenta honoraria del DIF Atizapán

“Este reconocimiento no es mío es de cada familia de Atizapán que confía en nosotros y nos exige dar lo mejor” comento la titular del DIF en Facebook.

También destacó que un gobierno cercano a la gente no solo debe atender necesidades sociales, sino hacerlo con transparencia, lo que implica abrir procesos, mejorar prácticas internas y rendir cuentas de manera constante.

El reconocimiento internacional llega en un contexto donde las instituciones públicas enfrentan una mayor exigencia social en materia de honestidad y buen manejo de recursos, por lo que este tipo de distinciones también funcionan como un parámetro del trabajo institucional.

El DIF Atizapán refuerza su apuesta por consolidar un modelo de atención social basado no solo en el apoyo a la población, sino en la confianza y la claridad en el ejercicio de sus funciones.