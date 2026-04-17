Caso Edith Guadalupe: cronología y todo lo que se sabe de la joven encontrada sin vida en la alcaldía Benito Juárez

Caso Edith Guadalupe De acuerdo con testimonios de la familia, la joven habría acudido a una entrevista de trabajo al edificio donde fue encontrada sin vida.

Una nueva tragedia se dio a conocer este viernes 17 de abril en la Ciudad de México, luego de que familiares encontraran sin vida a Edith Guadalupe Valdés en la Ciudad de México. El caso de feminicidio de la joven de 21años ha generado conmoción ya que fue la propia familia de la víctima quien tuvo que realizar la búsqueda a falta de una respuesta inmediata de la Fiscalía de la Ciudad de México.

¿Qué pasó con la desaparición de Edith Guadalupe Valdés?

La joven Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, fue localizada sin vida la madrugada de este viernes 17 de abril de 2026 en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado 15 de abril. De acuerdo con reportes oficiales, la joven salió de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa para acudir a una supuesta entrevista de trabajo, trasladándose en una motocicleta de aplicación hacia un edificio ubicado sobre Avenida Revolución, donde fue vista por última vez ingresando, sin que se registrara su salida.

Antes del hallazgo, familiares de la víctima denunciaron falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades capitalinas. Según sus testimonios, desde el mismo día de la desaparición iniciaron la búsqueda por cuenta propia, recabando imágenes y testimonios que apuntaban a que Edith había entrado al inmueble. Incluso, acusaron que en un inicio se les pidió esperar hasta 72 horas y que no recibieron apoyo suficiente para revisar cámaras de videovigilancia.

El cuerpo fue localizado durante una diligencia ministerial realizada en la madrugada del viernes, cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ingresaron al edificio señalado. La inspección comenzó alrededor de la 1:30 horas y, tras diversas diligencias, peritos iniciaron el procesamiento del lugar y del cuerpo a partir de las 5:30 horas, confirmando posteriormente que se trataba de la joven reportada como desaparecida.

Respuesta de la Fiscalía de CDMX al caso Edith Guadalupe

La Fiscalía capitalina informó que, tras tener conocimiento del caso el 16 de abril, activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda a través de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con apoyo de la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia C5. Asimismo, señaló que la investigación se realiza bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La Fiscalía CDMX informa que, derivado de las labores de búsqueda e investigación, fue localizada sin vida Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años.



Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y la investigación se conduce bajo el protocolo de… pic.twitter.com/b11LO4yG84 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 17, 2026

Feminicidio de Edith Guadalupe genera protestas y bloqueos viales

Previo a la localización del cuerpo, familiares y allegados realizaron bloqueos viales para exigir la intervención de las autoridades. Desde la noche del jueves 16 de abril y durante la mañana del viernes, manifestantes cerraron Avenida Revolución, a la altura de la calle Rubens, así como otros puntos como Eje 6 Sur, en la colonia Nonoalco, justo en las inmediaciones del inmueble donde la joven fue vista por última vez.

Las protestas se mantuvieron mientras se llevaban a cabo las diligencias, e incluso algunos familiares intentaron ingresar al edificio para obtener información sobre su paradero. Fue en ese contexto que autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el sótano del inmueble, el cual posteriormente fue identificado oficialmente como el de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.