CTC del Metro participará en dinámica de adopción durante PETFEST 2026

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo Metro participará en PETFEST 2026 con una actividad orientada a la adopción responsable de perros rescatados dentro de la red de transporte.

La dinámica, denominada “Adopción Selectiva”, se realizará el sábado 23 de mayo a las 19:30 horas en Campo Marte, como parte de las actividades del encuentro dedicado a la protección animal. En esta ocasión, 20 perros bajo resguardo del CTC convivirán en un entorno controlado con 30 personas previamente evaluadas como posibles adoptantes.

Los organizadores informaron que el ejercicio busca propiciar un proceso de adopción basado en la interacción directa entre los animales y las personas interesadas, con acompañamiento de especialistas del CTC. Durante la sesión, los perros podrán desplazarse libremente para interactuar con quienes generen mayor afinidad.

La actividad contempla sesiones de convivencia guiada, espacios de interacción y un seguimiento posterior a la adopción, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas para el bienestar de los animales en su nuevo entorno familiar.

El CTC participará en la valoración y selección de quienes deseen adoptar, bajo criterios relacionados con la responsabilidad y el compromiso hacia el cuidado de los perros.

PETFEST 2026 se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo en Campo Marte y está enfocado en promover la cultura de la adopción responsable y la protección animal.