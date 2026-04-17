Edoméx asesora a municipios para regularizar títulos de asignación de agua

Asesora Gobierno del EdoMéx a municipios para regularizar títulos de asignación de agua

El Gobierno del Estado de México informó que los municipios tienen como plazo el 28 de abril para regularizar sus títulos de asignación de agua, trámite necesario para poder acceder a financiamiento federal destinado a obras de infraestructura hidráulica.

En este sentido, la Secretaría del Agua del Estado de México informó que brinda asesoría y acompañamiento técnico a los 125 ayuntamientos para facilitar este proceso, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua.

De acuerdo con la dependencia estatal, contar con los títulos actualizados permite a los municipios gestionar recursos para acciones como la perforación de pozos, la rehabilitación de redes de distribución y otras mejoras en el suministro de agua potable.

La autoridad precisó que, aunque el acceso al agua es un derecho humano, la falta de actualización en estos documentos puede limitar la capacidad de los gobiernos locales para acceder a fondos que fortalezcan su infraestructura hídrica.

Como parte del acompañamiento, la Secretaría ha realizado reuniones de trabajo y foros informativos con representantes municipales para orientar sobre los trámites requeridos.