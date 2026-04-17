Realizarán jornada de bacheo en colonias Obrera y Doctores

La intervención prevé atender alrededor de 300 puntos reportados por habitantes; participarán cerca de 400 servidores públicos

La alcaldía Cuauhtémoc informó que este sábado se llevará a cabo una nueva jornada del programa “Bachéale” en calles de las colonias Obrera y Doctores, donde se atenderán aproximadamente 300 puntos con presencia de baches que han sido reportados por vecinas y vecinos de la zona.

En estas labores participarán cerca de 400 servidoras y servidores públicos de distintas áreas, quienes trabajarán de manera simultánea en la aplicación de material asfáltico en frío, técnica que permite realizar reparaciones de forma ágil.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega indicó en jornadas previas que estas acciones buscan atender directamente los reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de tránsito y seguridad en las vialidades de estas colonias.

La intervención se concentrará en puntos específicos previamente identificados por habitantes, con prioridad en calles que presentan mayor afectación en el pavimento.

La demarcación recordó que el programa “Bachéale” forma parte de una estrategia permanente de mantenimiento a las vialidades, en un territorio donde el desgaste del asfalto es constante debido al tránsito vehicular y la antigüedad de la infraestructura urbana.