Realizan censo casa por casa por daños tras inundación en Torres de Potrero, Álvaro Obregón

Mega fuga en Álvaro Obregón deja al menos 20 predios afectados.

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México informó que realizó un censo casa por casa en el barrio Torres de Potrero, en la Álvaro Obregón para evaluar los daños provocados por la reciente inundación y recabar información que permita integrar expedientes para la gestión de apoyos a las familias afectadas.

El recorrido se efectuó en Prolongación Mercadela como primer punto de intervención. En total participaron 13 integrantes de la dependencia, quienes inspeccionaron 11 viviendas, de las cuales en nueve se documentaron distintos tipos de afectaciones materiales.

Tras el levantamiento se indicó que los daños más frecuentes se registraron en electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores y pantallas, así como en instalaciones eléctricas, muebles, colchones y sofás. También se reportaron afectaciones estructurales en paredes, zaguanes y otros elementos internos de las viviendas, además de la pérdida o deterioro de bienes de uso cotidiano y herramientas de trabajo.

A lo largo de la visita, el personal aplicó cédulas de evaluación en las que se clasificó el nivel de inundación con un sistema de semáforo por colores: verde, para niveles de entre 10 y 15 centímetros; naranja, de 16 a 45 centímetros; rojo, de 46 a 99 centímetros, y morado, cuando el agua superó el metro de altura.

En algunos domicilios se reportó la falta de suministro eléctrico, lo que dificultó la verificación completa de los daños. Asimismo, en ciertos casos no fue posible realizar la inspección debido a la negativa de los residentes o a conflictos registrados en el lugar.

Se documentaron situaciones como la de un establecimiento de abarrotes cuya propietaria conectó refrigeradores dañados por el agua para evitar la pérdida total de su mercancía, aunque no contaba con facturas de los artículos afectados.

Como parte de estos trabajos, que se enmarcan en los operativos Tlaloque, el personal levantó actas con información sobre el responsable del inmueble, el nivel de agua alcanzado, los bienes dañados y la firma tanto del servidor público como de la persona afectada. Algunas familias señalaron haber recibido previamente la visita de aseguradoras y apoyos económicos.

La dependencia capitalina informó que el levantamiento de información continuará en la zona con el fin de completar el diagnóstico de daños y canalizar los apoyos correspondientes a las personas afectadas por la inundación.