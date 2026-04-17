Detienen a presunto feminicida de Edith Guadalupe; era el vigilante del edificio

Presunto Feminicida de Edith

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Juan Jesús “N”, presunto feminicida de Edith Guadalupe, joven de 21 años que desapareció tras acudir a una falsa entrevista de trabajo, en la colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez.

Este sujeto es el vigilante del edificio del número 829 de avenida Revolución, donde Edith Guadalupe ​fue asesinada.

Las investigaciones arrojaron que este sujeto habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido, cuando la mujer acudió al inmueble.

Juan Jesús “N” habría atacado a Edith Guadalupe con un desarmador, para después llevar sus restos al estacionamiento del inmueble y posteriormente ocultar el cadáver bajo un bulto de tierra.

Entre los datos de prueba recabados por el personal pericial que determinaron la presunta responsabilidad de este vigilante en el feminicidio, se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

Juan Jesús “N” fue citado a la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) como parte de las indagatorias, y mientras era entrevistado, presuntamente arrojó información que lo señalaba como participante del feminicidio, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión.

El vigilante, de 21 años de edad, fue detenido a pocos metros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO) y será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica.