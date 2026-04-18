Caen 4 narcomenudistas con 300 dosis de droga tras cateos en Cuauhtémoc y MH

Detenidos Yair Fernando "N", Jacob Steven "N", Armando "N" y Marcos Josué "N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Yair Fernando “N”, Jacob Steven “N”, Armando “N” y Marcos Josué “N”, tras cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Se les aseguraron más de 300 dosis de presunta droga, un arma de fuego tipo escopeta, básculas grameras y tarjetas bancarias posiblemente apócrifa.

Las indagatorias arrojaron varios puntos de venta de droga, en las colonias San Juanico y Buenos Aires.

La primera acción se realizó en dos departamentos, localizados en las calles Segundo Callejón Lago Mayor, entre Callejón San Juanico y Cerrada Lago Peyous, de la colonia San Juanico, donde los oficiales detuvieron a dos hombres, a quienes les aseguraron una bolsa de tela color verde, en la que había dos bolsas de asas traslúcidas color negro y en su interior marihuana.

Además, hallaron 84 bolsitas de plástico transparente engrapadas por uno de sus extremos, con el mismo vegetal, 13 bolsas de material sintético transparente con la misma hierba verde y seca. También aseguraron un arma de fuego larga tipo escopeta con empuñadura de madera y cuerpo de metal, la cual estaba abastecida con siete cartuchos útiles.

El segundo despliegue operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las calles Doctor González Bolaños Cacho y su esquina con Doctor José María Vertiz, en la colonia Buenos Aires, de la alcaldía de Cuauhtémoc, donde detuvieron a dos hombres de nacionalidad colombiana.

En el lugar aseguraron un arma de fuego corta, una bolsa de plástico con marihuana, una bolsa de tela con 95 bolsitas de plástico traslúcido azul, selladas con cierre hermético con una sustancia sólida, una bolsa de plástico con 99 dosis de marihuana.

Asimismo, se les aseguró una báscula digital de mesa color blanco de uso doméstico, 82 bolsitas con metanfetamina, y aproximadamente 500 tarjetas de plástico tipo bancarias, de diferentes instituciones financieras, al parecer, apócrifas.

Ambos inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

El detenido de 34 años cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en los años 2009 y 2012 por robo en distintas modalidades y tres ocasiones en el año 2026 por delitos contra la salud.