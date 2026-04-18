Brugada asiste a la inauguración del primer teleférico en Michoacán

Clara Brugada acude a la inauguración del teleférico en Michoacán

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la inauguración del primer teleférico en Uruapan, Michoacán, donde indicó que dicho proyecto forma parte de la visión conjunta de la Cuarta Transformación, y ejerce justicia territorial a los que menos tienen al brindarles derecho a una movilidad rápida, segura, sustentable y efectiva.

“Un teleférico o un cablebús logran muchos derechos, como el derecho a la ciudad, porque no podemos dejar que las poblaciones que viven más lejos o las poblaciones que no tienen recursos económicos sean las que más sufran de movilidad”, dijo.

Aseguró que el teleférico —conocido como Cablebús en la capital del país— es el mejor transporte del mundo puesto que no contamina, es más rápido y le abre la puerta a la población a transportarse eficientemente.

Brugada también destacó que este nuevo transporte de Michoacán representa un avance importante en materia de movilidad al convertirse en el tercer estado de la República en desarrollar este tipo de proyectos.

Y celebró que este cablebus es el primero que no se aplica en una capital, sino que es en un lugar donde más lo necesitan, “y aquí, nuevamente se muestra la visión de un gobierno transformador que no le apuesta todo a las grandes capitales y metrópolis, sino también invierte en movilidad en las ciudades medias como aquí, como en Uruapan”, expresó.

Añadió que la Ciudad de México y Uruapan comparten diversas coincidencias históricas, sobre todo la de los pueblos que han luchado generación tras generación para su independencia y para su soberanía.

En su intervención, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó que Uruapan es una ciudad dinámica y productiva, que durante años, no contó con la infraestructura acorde a las necesidades de la población.

Destacó que con la implementación del teleférico, los tiempos de traslado se reducirán de una hora y media a tan solo 27 minutos, lo que representa un avance significativo en materia de movilidad.

“Hoy, aquí está el teleférico de Uruapan, 8.4 kilómetros, sin deuda pública, sin deuda, cero deuda. Este teleférico es para ustedes, tiene el mismo costo que el transporte público, que el transporte urbano, 11 pesos, lo mismo van a costar, a la par, porque merecemos transporte público por lo que pagamos por él”, exclamó.

El CEO de Doppelmayr México, Konstantinos Panagiotou, explicó que se trata de un sistema de 47 torres, 91 cabinas y seis estaciones repartidas en 8.4 kilómetros, con una capacidad de transporte de 54 mil pasajeros al día que va desde la colonia Movimiento Antorchista, hasta el mercado Poniente sobrevolando el Parque Nacional Barranca de Cupatitzio.

“El teleférico de Uruapan, es un sistema de transporte sustentable, es un sistema sin emisión de gases de CO2, de contaminantes y es un sistema que todos los días va a funcionar con una disponibilidad mayor del 95 por ciento”, detalló.