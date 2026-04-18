Hoy No Circula sábado 18 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula | martes 31 de marzo (Rogelio Morales Ponce)

El programa Hoy No Circula se aplica este sábado 18 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México, como parte de la estrategia ambiental para reducir emisiones contaminantes. La medida, coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, regula la circulación vehicular con base en holograma y placas.

Al tratarse del tercer sábado del mes, el esquema sabatino establece restricciones específicas que cambian respecto a otras semanas, con el objetivo de distribuir las limitaciones entre distintos vehículos.

¿Qué engomados no podrán circular en la CDMX y cuáles son las sanciones?

Para esta fecha, no podrán circular los vehículos con holograma 1 y placas con terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9). También deberán suspender su circulación todos los vehículos con holograma 2, sin importar el número de placa, así como los autos con placas foráneas.

El horario de aplicación es de 05:00 a 22:00 horas, periodo durante el cual los conductores deben respetar las restricciones para evitar multas y otras sanciones. El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.

En contraste, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, además de autos eléctricos e híbridos, al ser considerados de bajas emisiones. También están exentos transporte público, unidades de emergencia y servicios esenciales.

El esquema sabatino del Hoy No Circula responde a una lógica ambiental: disminuir la carga vehicular durante fines de semana, cuando aumenta la movilidad urbana por actividades sociales y comerciales.

Cabe recordar que el programa no es fijo cada sábado. Para los vehículos con holograma 1, las restricciones alternan entre placas pares e impares dependiendo de la semana del mes, lo que obliga a los automovilistas a mantenerse informados.

Las sanciones por incumplir el programa pueden ser elevadas. Las multas van de 20 a 30 UMA, lo que equivale a más de 2 mil pesos, además del riesgo de que el vehículo sea remitido al corralón.

El alcance del Hoy No Circula es metropolitano. Municipios del Estado de México como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl también aplican estas restricciones como parte de la coordinación regional en materia ambiental.