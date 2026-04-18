El IECM y la UNAM impulsan análisis sobre los desafíos de la elección judicial

Elección judicial 2025 Una persona participa en el ejercicio de demostración de una casilla para la elección del Poder Judicial (Daniel Augusto)

La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, participó en el Ciclo de Diálogos sobre la Elección Judicial, organizado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el marco de la presentación de la Memoria del Foro Nacional “Experiencias técnico-operativas del Proceso Electoral del Poder Judicial desde lo local”.

Ahí afirmó que, “la Elección Judicial implicó tomar decisiones con tiempos limitados, múltiples retos operativos y nuevas reglas, por lo que resulta indispensable analizar sus resultados para corregir fallas y fortalecer futuros procesos”.

Durante su intervención en la mesa 1: “¿Qué aprendimos de la elección judicial?”, Avendaño Durán señaló que dicho proceso inédito representó un reto mayúsculo para las autoridades electorales, pues implicó la adaptación de normas y procedimientos.

En este contexto, destacó la necesidad de analizar sus resultados, identificar áreas de mejora y fortalecer los mecanismos que garanticen certeza, legalidad y participación ciudadana en futuros ejercicios democráticos.

“Tenemos que aprender de lo que hicimos: si lo hicimos bien, perfeccionarlo, si lo hicimos mal, corregirlo. Y no hay mejor manera que venir aquí a la academia, con la sociedad, con las personas que tomaron las decisiones en las legislaturas, con el gobierno, y decir: hagamos una reflexión.

“El tiempo corre, la próxima elección, si no lo modifican, empieza la primera semana de septiembre; a ese escenario nos vamos a enfrentar”, dijo.

La directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas Álvarez, señaló que la Elección Judicial representa un hito en la expansión de la lógica electoral hacia ámbitos antes ajenos a la competencia política, lo que implica retos técnicos y operativos sin precedentes.

Destacó la complejidad del diseño de boletas, la capacitación de personas funcionarias y el escrutinio, así como la necesidad de analizar sus implicaciones para fortalecer la democracia.

Al presentar las reflexiones de la consejera electoral Sonia Pérez Pérez, la académica María Macarita Elizondo Gasperín, expuso los hallazgos de la memoria elaborada por organismos electorales, entre los que destacan las diferencias en la organización, los plazos reducidos y los retos técnicos, como el diseño de boletas y el cómputo de votos, además de la necesidad de analizar estos elementos para mejorar futuros procesos y fortalecer la discusión académica.

En su intervención, Eduardo Santillán Pérez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y profesor de la Máxima Casa de Estudios, afirmó que la elección judicial rompió paradigmas al someter al Poder Judicial al escrutinio público y evidenciar la capacidad operativa de las autoridades electorales.

Señaló retos como el exceso de candidaturas y la baja participación, pero destacó que el respaldo ciudadano fortalece la legitimidad de las personas juzgadoras y abre nuevos desafíos para la academia y el sistema democrático.

La directora general de Fuerza Ciudadana, Gloria Alcocer Olmos, advirtió que la Elección Judicial evidenció deficiencias estructurales desde su diseño legislativo, así como retos logísticos y operativos que podrían agravarse en futuros procesos.

También señaló la importancia de diagnósticos técnicos desde la sociedad civil, y llamó a fortalecer la observación electoral y la participación crítica para mejorar la toma de decisiones.