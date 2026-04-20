Apoyo Bienestar Mujeres Edomex: registro y requisitos para la Canasta Alimentaria Conoce cómo registrarte al programa Alimentación para el Bienestar del Edomex este 2026 (@Juan Carlos González Romero)

Ya se encuentra abierto el registro para Alimentación para el Bienestar; conoce qué documentos necesitas, cuál es el módulo más cercano a tu domicilio y qué folios resultaron seleccionados.

Después de que concluyera el prerregistro de Alimentación para el Bienestar del Edomex el pasado 10 de abril, este lunes 20 de abril se publicaron los resultados de los folios seleccionados para continuar el registro.

Aquellos folios que resultaron seleccionados podrán realizar su registro a partir de este lunes y hasta el 8 de mayo de 2026, para poder ser beneficiarios de este programa, el cual otorga canastas alimentarias.

¿Cómo saber si mi folio fue seleccionado en el prerregistro de Alimentación para el Bienestar?

Para poder realizar tu registro en Alimentación para el Bienestar, lo primero que tienes que conocer es si tu folio de prerregistro resultó seleccionado.

Para saberlo, tienes que ingresar al sitio web de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y seguir estos pasos:

Dirigirse al apartado de “Programas Sociales” .

. Seleccionar “Alimentación para el Bienestar” y dirigirse a “Avisos” .

y dirigirse a . En esa página aparecerá un archivo con todos los folios seleccionados; deberás ubicar el tuyo.

¿Cuáles son los documentos necesarios para el registro de Alimentación para el Bienestar del Edomex?

Para realizar tu registro en el programa de canasta básica Alimentación para el Bienestar del Edomex, necesitarás entregar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

vigente. Clave Única de Registro de Población ( CURP ) o CURP Biométrica.

) o Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad).

Además de descargar e imprimir los siguientes formatos de la Canasta Alimentaria Bienestar:

Manifiesto de permanencia.

Compromiso para la realización de actividades para el bienestar.

Guía paso a paso para registrarse al programa Alimentación para el Bienestar

Con los anteriores documentos y el folio de tu prerregistro, deberás presentarte en los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar, los cuales podrás ubicar en su página web siguiendo estos pasos:

En la página de la Secretaría de Bienestar, dirigirte al apartado de “Programas Sociales” y “Alimentación para el Bienestar”.

y En ese apartado podrás encontrar la sección de “Módulos”, la cual contiene un archivo con todos los módulos disponibles a lo largo del Edomex.

Recuerda que los resultados de Alimentación para el Bienestar del Edomex, en donde se dará a conocer quiénes serán los nuevos beneficiarios de este programa para 2026, estarán disponibles del 18 al 22 de mayo.