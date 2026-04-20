Comunidad Segura interviene el Ex Ejido de la Magdalena Mixhuca con acciones de mantenimiento urbano y alumbrado

La alcaldía Iztacalco llevó a cabo una intervención integral en la colonia Ex Ejido de la Magdalena Mixhuca como parte del programa “Comunidad Segura”, con acciones enfocadas en alumbrado público, mantenimiento urbano, infraestructura vial y mejoramiento de espacios públicos y educativos.

Los trabajos incluyeron la instalación de 109 luminarias —51 de 250 watts y 58 de 170 watts—, así como la colocación de fotoceldas, ménsulas y más de 150 metros de cableado, con el objetivo de mejorar la visibilidad en calles y espacios públicos.

En materia de servicios urbanos, se realizó la poda de 38 árboles, el retiro de uno más y el desazolve de más de 400 metros lineales de drenaje, donde se retiraron residuos, grasas y lodos.

También se efectuaron jornadas de limpieza en tiraderos a cielo abierto y el retiro de cascajo, principalmente sobre la Avenida Canal Río Churubusco.

Comunidad Segura interviene el Ex Ejido de la Magdalena Mixhuca con acciones de mantenimiento urbano y alumbrado

En infraestructura vial, se realizaron trabajos de reencarpetado en las calles Hortaliza y Trigo. En la primera se intervino una superficie de 1,220 metros cuadrados y en la segunda 387 metros cuadrados. Además, se atendieron nueve baches en una superficie total de 164 metros cuadrados.

Las labores de señalamiento horizontal contemplaron balizamiento con material termoplástico en 150 metros cuadrados, que incluyó dos cruceros, líneas dobles de sentido, líneas de alto y flechas direccionales. También se aplicó pintura base solvente en 1,394.10 metros cuadrados, con intervención en 21 cruceros, 11 topes, una rampa y la colocación de cinco leyendas de zona escolar.

En dos planteles educativos de la zona se instalaron ocho burladeros, se realizaron dos desazolves y se aplicó pintura en 200 metros cuadrados de bardas exteriores.

Como parte del mejoramiento de espacios públicos, se pintaron 300 metros cuadrados de protecciones en el estacionamiento del Mercado Magdalena Mixhuca y cinco bardas con una superficie total de 380 metros cuadrados. Además, en el Callejón de Trigo se elaboró un mural de más de 80 metros cuadrados.

El programa es coordinado por la Dirección General de Participación Ciudadana y busca atender de manera integral necesidades urbanas en distintas colonias de la demarcación.