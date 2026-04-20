En el Congreso CDMX: Mujeres trans reciben curso de capacitación para emprender

Imparten curso sobre emprendimiento a mujeres trans

Alrededor de 40 mujeres trans, así como integrantes de la diversidad sexual y de género, recibieron un curso de capacitación en materia de emprendimiento. El curso se da en marco del convenio de colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y el Fondo para el Desarrollo Social capitalino (Fondeso).

Las participantes coincidieron en la importancia de recibir capacitación para emprender un negocio, debido a que se enfrentan diferentes barreras como la falta de ingresos fijos, discriminación laboral o por ser adultas mayores, lo que dificulta su contratación en el sector formal, y la carencia de redes de apoyo.

La inauguración fue encabezada por la diputada trans Diana Sánchez Barrios, quien informó que el programa de capacitación “Modelo de Negocio” permitirá visualizar, diseñar y evaluar de forma rápida y estructurada los aspectos claves de un emprendimiento.

“Las mujeres trans, con valentía y tenacidad, todos los días salen adelante en un país que todavía les debe mucho, pero que está cambiando gracias su lucha. Esta capacitación es una herramienta para cambiar su realidad”, aseguró.

La directora del Fondeso, Daniela Cordero, dio a conocer que esa institución a su cargo entrega más de 44 mil créditos cada año a personas que no tienen acceso a la banca tradicional, como una medida para apoyarlos a tener un ingreso y sacar adelante a sus familias a través de un negocio.

También se refirió al financiamiento capital semilla, el cual consiste en el otorgamiento de un monto de hasta 25 mil pesos, que no es reembolsable a la institución y se otorga a quienes quieren emprender un negocio.

A su vez, la secretaria Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual del Gobierno capitalino (Unadis), Hilda Téllez, aseveró que con la capacitación se busca la autonomía económica de las mujeres para que cumplan sus sueños.

Y señaló que cuando se analizó la iniciativa con el Fondeso, se detectó que este sector no cuenta con las mismas oportunidades para acceder a créditos.

“Nos dimos a la tarea de ver que no tenía que ser un acceso igual que el de cualquier población, porque estamos partiendo de terrenos distintos, donde la identidad de ustedes (mujeres trans) muchas veces no es reconocida”, enfatizó Hilda Téllez.

Alayka Daneli Pérez, de la Fundación Pro Diana Sánchez Barrios, expuso que las y los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y de género han ganado sus derechos como resultado de sus propias luchas.

Detalló que los derechos no llegan solos y que se construyen desde la comunidad y las redes creadas por la sociedad civil, ya que desde el territorio se ven de primera mano las barreras reales y la discriminación del que son víctimas junto a otros grupos vulnerables.