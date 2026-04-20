Caso Edith Guadalupe: las irregularidades detectadas y el misterioso hombre del elevador. (Pueblalike - @heraldodeméxico)

Julian Gonzales, abogado de Julián Jesús “N”, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, la joven que acudió a una entrevista de trabajo y fue asesinada en avenida Revolución 829, compartió un video que pertenece presuntamente al elevador del edificio donde la joven de 21 años de edad fue encontrada sin vida.

La defensa del vigilante del edificio donde Edith, originaria de la colonia Magdalena Atlazolpa, fue citada el 15 de abril para una supuesta entrevista de trabajo, compartió este video como evidencia de que en ese edificio se llevaban a cabo presuntas actividades irregulares, hecho que solicita debe ser considerado durante el curso de las investigaciones.

Irregularidades en edificio donde fue encontrada sin vida Edith Guadalupe: ¿quién es el misterioso hombre del elevador?

Julian Gonzales, abogado en la defensa de Julián Jesús “N”, acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México del feminicidio, y presunto responsable de golpear y atacar con desarmador en repetidas ocasiones a Edith Guadalupe, compartió una grabación donde aparece una joven y un hombre mayor en un elevador que pertenece presuntamente al edificio ubicado en Revolución 829 en la CDMX.

En las imágenes presentadas ante la FGJCDMX se observa a un hombre adulto vestido con traje y una mochila cruzada, realizando tocamientos a una joven, cuya edad no ha sido anunciada por la fiscalía, pero aparenta ser joven, quien recibe un beso en la mejilla de este hombre dentro de un elevador perteneciente presuntamente al inmueble donde Edith “N” fue localizada sin vida.

De acuerdo con el abogado Julian Gonzales, este video fue grabado ocho días antes del feminicidio de Edith, y hasta el momento fue el padre del joven vigilante quien describió que en las imágenes se puede observar a un hombre de entre 50 y 60 años “que metía muchachillas como entre 20-25 años y se ve en el video cómo suben al elevador, le da un beso en la mejilla”, argumentó el padre de Julián Jesús “N” en defensa de su hijo.

El no es! Ahora sí estás fallando mucho c4, el muchacho es inocente, pinche fiscalía es una mierda, el verdadero culpable es este tipo del elevador!!!!! Quien es???? Porque lo cubre tanto la fiscalía????? Porque no muestran todas las cámaras? pic.twitter.com/3Cyz7rPTB7 — Laura F (@laura_f43501) April 19, 2026

Por su parte, la madre del vigilante acusado de feminicidio argumenta que hay irregularidades en el lugar y que es “ilógico” que su hijo haya cometido ese crimen para después regresar al mismo sitio para ser detenido.

Hasta el momento, Julián Jesús “N” es la única persona detenida por el feminicidio de Edith Guadalupe, y es Julian Gonzales, defensor del acusado, quien sostiene que en el edificio donde la joven de 21 años que acudió a una supuesta entrevista de trabajo se realizaban actividades irregulares, y para demostrarlo proporcionó dicho video donde se observa a un hombre adulto y una joven en un elevador.

Fiscalía de la CDMX reconoce omisiones en el caso de Edith Guadalupe

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reconoció que el Ministerio Público de la Ciudad de México no proporcionó de manera oportuna la información a la Policía de Investigación, por lo que no se acudió a tiempo al edificio donde Edith Guadalupe fue citada por una supuesta entrevista de trabajo, pese a que fue solicitado por las autoridades.

Además, la titular de la FGJ CDMX informó que un elemento de investigación fue suspendido por presuntos actos de corrupción, y otro agente no realizó la visita al edificio donde la joven fue encontrada sin vida.

Asimismo, la dependencia admitió que estas omisiones son clave en el caso del feminicidio de la joven de 21 años, y que se ha confirmado que en el edificio fueron apagadas las cámaras de seguridad durante el momento en que Edith entró, hecho que, junto con las pruebas compartidas por el abogado del joven acusado como presunto responsable, podrían cambiar el rumbo de la investigación.