Prevén concluir en mayo obras de movilidad en CDMX rumbo al Mundial 2026 (@ste_CDMX)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que en la primera semana de mayo de 2026 quedarán concluidas y entregadas las obras de movilidad comprometidas en la capital previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará en junio.

La mandataria local señaló que la mayoría de las intervenciones relacionadas con movilidad estarán listas en ese periodo.

El titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, detalló que en las próximas semanas será inaugurado el Centrobús que operará en el Centro Histórico, con 11 nuevas unidades de transporte público.

Añadió que continúan los trabajos en el Tren Ligero, donde se realiza el balizamiento de nuevos trenes y la remodelación de estaciones, en particular la de Taxqueña, con el objetivo de mejorar la accesibilidad.

También idicó que avanza la renovación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con intervenciones en estaciones como Chabacano, Garibaldi, Buenavista, Tacubaya, Pino Suárez y Universidad, además de la conclusión de la Línea 14 del Trolebús.

El secretario de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, señaló que también se concluirán las obras correspondientes a la “última milla” en el perímetro del Estadio Ciudad de México, entre ellas intervenciones en el Mercado de Huipulco, nueva iluminación pública, mejora de fachadas y repavimentación en colonias y pueblos de la zona.

El funcionario agregó que finalizará el programa de iluminación del Centro Histórico, que ha intervenido 15 inmuebles, y la adecuación de cuatro vialidades como caminos seguros: avenida Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.

Finalmente, indicó que el 31 de mayo está prevista la conclusión del Parque Elevado que se construye entre San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, el cual incluye repavimentación, balizamiento y pintura de fachadas en el entorno.