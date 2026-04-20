Atienden autoridades municipales peticiones ciudadanas en San Pedro Barrientos, Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, sostuvo un encuentro directo con habitantes de la colonia Ampliación San Pedro Barrientos, donde escuchó y atendió diversas solicitudes de la ciudadanía como parte de una estrategia de gobierno cercano.

Durante la jornada, vecinas y vecinos expusieron inquietudes relacionadas con servicios públicos, seguridad, infraestructura y mejoras en su comunidad. El alcalde reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual a cada una de las peticiones, destacando la importancia de mantener una comunicación abierta entre autoridades y población.

Este tipo de encuentros forman parte de las acciones implementadas por el gobierno municipal para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que las necesidades de la población sean atendidas de manera directa. Autoridades señalaron que el objetivo es evitar intermediarios y generar soluciones más rápidas y eficaces.

Habitantes de la zona reconocieron la disposición del presidente municipal para acudir personalmente y escuchar sus planteamientos. Indicaron que este acercamiento permite visibilizar problemáticas que, en ocasiones, no son atendidas con la rapidez necesaria, además de fomentar la participación ciudadana.

Por su parte, el gobierno municipal destacó que el diálogo cercano es una herramienta clave para transformar las comunidades, ya que permite conocer de primera mano las condiciones en las que viven las familias y tomar decisiones más acertadas.

Asimismo, se informó que las dependencias correspondientes darán seguimiento a los temas planteados durante el encuentro, con el fin de brindar soluciones concretas en el corto y mediano plazo. Entre las solicitudes más recurrentes se encuentran mejoras en alumbrado público, mantenimiento de calles y reforzamiento de la seguridad en la zona.

Autoridades municipales subrayaron que estas acciones forman parte de un modelo de gobierno basado en la cercanía, la atención directa y la transparencia, buscando siempre el bienestar de todas y todos los habitantes de Tlalnepantla.

Se reiteró que este tipo de visitas continuarán en distintas colonias del municipio, con el propósito de mantener un contacto permanente con la ciudadanía y consolidar un gobierno que escuche, atienda y dé resultados.