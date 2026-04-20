Refuerzan jornadas de limpieza con programa “Sembrando Camellones” en Ecatepec

Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos, cuadrillas del programa “Sembrando Camellones” realizaron nuevas jornadas de limpieza en distintas zonas del municipio.

Desde tempranas horas, trabajadores municipales iniciaron labores de recolección de basura, barrido y mantenimiento de camellones, con el objetivo de mantener calles y avenidas en mejores condiciones para la ciudadanía. Estas acciones forman parte de una estrategia permanente impulsada por el gobierno local para fortalecer el orden y la limpieza en espacios comunes.

Autoridades municipales destacaron que el programa busca no solo mejorar la apariencia de la ciudad, sino también generar conciencia entre la población sobre la importancia de cuidar el entorno. En este sentido, hicieron un llamado a las y los habitantes a evitar tirar basura en la vía pública y colaborar en la conservación de los espacios rehabilitados.

Vecinos de las zonas intervenidas señalaron que estas jornadas contribuyen a mejorar la calidad de vida, ya que un entorno limpio influye en la percepción de seguridad y bienestar. Asimismo, reconocieron el trabajo constante de las cuadrillas, quienes diariamente recorren diferentes puntos del municipio.

El programa “Sembrando Camellones” se ha consolidado como una de las iniciativas clave para la recuperación de espacios públicos en Ecatepec, al combinar labores de limpieza con acciones de mantenimiento y, en algunos casos, rehabilitación de áreas verdes.

De acuerdo con autoridades, cada jornada representa un esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadanía, por lo que insistieron en la necesidad de fomentar una cultura de corresponsabilidad. “Cada acción suma para tener espacios más limpios, ordenados y dignos para todas y todos”, señalaron.

Además, se reiteró que estas labores continuarán de manera permanente en distintas colonias, con el objetivo de abarcar el mayor número de zonas posibles y garantizar que los espacios públicos se mantengan en condiciones adecuadas.

El gobierno municipal hizo un llamado a la población para sumarse a estas acciones desde sus hogares y comunidades, recordando que mantener limpio el municipio es una tarea compartida.

Ecatepec avanza en la construcción de un entorno más ordenado, promoviendo la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente como pilares fundamentales del desarrollo local.