Miguel Hidalgo aclara que no organiza ni autoriza Fan Fest en Campo Marte

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo informó que no organiza ni autoriza el evento denominado “Festival Gastronómico México de Mis Sabores”, programado en Campo Marte, y precisó que se trata de una actividad privada avalada por instancias del Gobierno Federal.

El alcalde Mauricio Tabe explicó que la demarcación no se opone a la realización de Fan Fest, siempre que no generen afectaciones a los vecinos y que las responsabilidades estén claramente definidas entre las autoridades involucradas.

Según la alcaldía, el espacio para este evento masivo es facilitado por dependencias federales, y se prevé una duración de 40 días, con una asistencia estimada de hasta 10 mil personas por día. También se contempla la venta de bebidas alcohólicas desde las 9:00 horas y hasta las 2:00 de la madrugada del día siguiente.

Tabe señaló que la alcaldía no cuenta con personal suficiente de limpia, Protección Civil ni vigilancia para atender los efectos que el evento pudiera generar fuera del recinto, por lo que consideró necesario que la población tenga claridad sobre qué autoridad es responsable de su organización y operación.

El alcalde reconoció que, en otros casos, el Gobierno de la Ciudad ha asumido de manera directa la autorización y organización de eventos similares en la demarcación, por lo que subrayó la importancia de distinguir entre aquellos coordinados por autoridades locales y los avalados por instancias federales.

Por su parte, César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, indicó que los organizadores deberán presentar el Programa Especial de Protección Civil ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, como lo establece la normatividad para este tipo de concentraciones masivas.

Añadió que desde este mes personal de Protección Civil realiza recorridos para informar a establecimientos mercantiles sobre sus obligaciones en materia de seguridad y para verificar que realicen las adecuaciones necesarias.

En ese sentido, José Federico Piña Mendieta, director ejecutivo de Protección Civil y Resiliencia, señaló que se implementa una estrategia preventiva con visitas a restaurantes y comercios en las zonas de mayor afluencia, con el objetivo de revisar condiciones en instalaciones de gas y electricidad, así como capacitar al personal en primeros auxilios.

La alcaldía indicó que continuará con labores de supervisión para verificar que comercios y prestadores de servicios cumplan con medidas de protección civil, aforos, horarios y niveles de ruido, en el contexto del incremento de visitantes previsto durante el Mundial.