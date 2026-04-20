Caso Edith Guadalupe: piden investigar a funcionarios de la FGJ por posible homicidio por omisión

Caso Edith Guadalupe De acuerdo con testimonios de la familia, la joven habría acudido a una entrevista de trabajo al edificio donde fue encontrada sin vida.

La vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, exigió investigar a funcionarios de la Fiscalía capitalina por posible homicidio por omisión, al no haber actuado de inmediato tras la desaparición de Edith Guadalupe.

De acuerdo con el testimonio de la familia de la víctima, los funcionarios señalaron que debían esperar 72 horas para iniciar con la investigación (por si se había ido con amigas o el novio); además, para acelerar la búsqueda, pidieron dinero, lo que no aceptaron los familiares de Edith.

“Las autoridades tienen la obligación de actuar con inmediatez ante cualquier reporte de desaparición, especialmente cuando existe la posibilidad de que la víctima aún pueda ser localizada con vida, si no lo hacen no sólo deben ser destituidos, sino deben tener una sanción penal”, indicó.

Peralta aseguró que es indispensable que la Fiscalía determine con precisión la hora de la muerte de la víctima, ya que este elemento permitiría establecer si, al momento de la denuncia, Edith Guadalupe aún se encontraba con vida y si la omisión institucional impactó directamente en la posibilidad de localizarla con vida.

“Cuando la falta de actuación o la actuación indebida de servidores públicos puede incidir en la pérdida de una vida, la responsabilidad deja de ser administrativa y se convierte en un asunto de carácter penal que debe investigarse con toda seriedad”, dijo.

La también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, urgió que se investiguen y deslinden responsabilidades no sólo administrativas, sino también penales, no únicamente por los posibles actos de extorsión al solicitar dinero a los familiares para iniciar las diligencias, sino de manera directa por el impacto que estas omisiones pudieron tener en la consumación del homicidio de la joven.

De igual forma, hizo un llamado a la Fiscalía capitalina, encabezada por Bertha María Alcalde Luján desde el 10 de enero de 2025, para que se analice la procedencia de la extinción de dominio del inmueble donde fue localizada la víctima, al tratarse del lugar donde ocurrió el crimen.

Finalmente, Peralta expresó sus condolencias a la familia de la víctima y reiteró que el caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias.