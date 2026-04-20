Convocan a participar en “Tequios por la Tierra: Murales Mundialistas” en Naucalpan

El Gobierno de Ciudad Naucalpan lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para participar en la jornada “Tequios por la Tierra: Murales Mundialistas”, una iniciativa que busca recuperar espacios públicos a través del arte y el trabajo comunitario.

De acuerdo con la convocatoria, esta actividad se realizará el próximo miércoles 22 de abril en la Canchita Ahuizotla, donde vecinos, jóvenes y familias podrán sumarse a la creación de murales con temática mundialista. El objetivo principal es fomentar la participación social, fortalecer el sentido de comunidad y promover el cuidado del entorno.

El proyecto se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, como parte de una estrategia conjunta para impulsar acciones que beneficien a las comunidades y mejoren la imagen urbana. A través de estas jornadas, se busca que la población se involucre directamente en la transformación de los espacios que utiliza diariamente.

Autoridades municipales destacaron que los “tequios” son una forma de trabajo colectivo que tiene sus raíces en las tradiciones comunitarias del país, donde las personas colaboran de manera voluntaria para mejorar su entorno. En este caso, la iniciativa se enfoca en la creación artística, combinando el deporte y la cultura como elementos que unen a la población.

Durante el evento, los asistentes podrán participar en la elaboración de murales alusivos al futbol y al próximo ambiente mundialista, lo que también busca generar identidad y entusiasmo entre los habitantes. Además, se espera que estas expresiones artísticas contribuyan a prevenir el deterioro de los espacios públicos y fomenten su uso adecuado.

Vecinos de la zona de Ahuizotla señalaron que este tipo de actividades son importantes, ya que permiten la convivencia entre distintas generaciones y ayudan a mejorar la percepción de seguridad en la comunidad. Asimismo, consideraron que el arte urbano es una herramienta útil para transmitir mensajes positivos y fortalecer el tejido social.

Las autoridades invitaron a la población a asistir con ropa cómoda y disposición para colaborar, recordando que no es necesario tener experiencia previa en pintura o arte, ya que la actividad está diseñada para que cualquier persona pueda integrarse.

Finalmente, el Gobierno de Ciudad Naucalpan reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan la participación ciudadana y el rescate de espacios públicos. Con este tipo de iniciativas, se busca que la comunidad no solo sea espectadora, sino protagonista en la construcción de un entorno más digno y participativo.

La invitación está abierta a todas y todos los interesados que deseen sumarse y dejar su huella en el municipio.