Cancelan audiencia intermedia de Carlota “N”, querían tirar vinculación a proceso

Detenidos Carlota "N", Eduardo "N" y Mariana "N". (FGJEM)

Carlota “N” y sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N” promovieron un juicio de amparo como última oportunidad que los podría librar de las imputaciones por haber asesinado a dos invasores en el municipio de Chalco, Estado de México, hecho que suspendió el inicio de la etapa intermedia.

El 20 de abril se celebraría la audiencia intermedia, momento en el que tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como la defensa de los señalados de homicidio e intento de homicidio, ofrecerían medios de prueba para fortalecer las acusaciones o en su caso, desestimarlas.

Sin embargo, dicho proceso penal se suspendió en los juzgados del Centro de Reinserción Social de Chalco, dado que tras la detención de Carlota “N”, Mariana “N” y Eduardo “N”, su defensa alegó que la detención se ejecutó de manera ilegal.

Según su equipo de abogados, el dos de abril del 2025, cuando se ejecutó la orden de aprehensión hacia sus clientes, no existió una orden de cateo para ingresar al domicilio en el poblado de Chicoloapan, sumado a que, alegaron, fueron golpeados y torturados por elementos de la Fiscalía mexiquense durante el arresto.

Contrario a ese dicho, al inicio del caso la Fiscalía alegó que habían sido detenidos en la vía pública.

A más de un año de la promoción de este amparo y tras la segunda cancelación de la audiencia intermedia, el hijo de Carlota “N”, Arturo Santana, compartió a Crónica que desestimarán este recurso, con la finalidad de que el proceso penal continúe.

En la audiencia de vinculación a proceso, en 2025, la jueza Karen Reyes rechazó los datos de prueba, como videos y testigos que aparentemente comprobarían las ilegalidades cometidas por las autoridades.

Miguel Suárez, abogado de Carlota, Mariana y Eduardo, detalló que se mantienen en proceso de acuerdos con la Fiscalía y los asesores legales, con el fin de no presentar elementos de prueba que ambas partes ya han expuesto.

“Hay hechos que por el cúmulo de información y datos ya conocemos y resulta ocioso que vengan los testigos porque son hechos que ya todos conocemos”.

“Estamos celebrando estos acuerdos probatorios para tampoco desgastarnos en el juicio llevando testimoniales o periciales innecesarias”, compartió el jurista.