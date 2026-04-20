Metrópoli

Las autoridades competentes han reafirmado su apoyo total a la delegación que continúa con su participación

Deportistas mexiquenses suman tres preseas doradas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Por Fátima Chávez
CONADE 2026

Deportistas del Estado de México suman dos medallas de oro en la disciplina de Breaking y otra presea dorada más en Escalada Deportiva durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Las autoridades competentes han reafirmado su apoyo total a la delegación que continúa con su participación para que las y los atletas mexiquenses puedan desempeñarse de la forma más optima en esta justa deportiva.

La delegación mexiquense de Breaking demostró una técnica impecable y creatividad, al lograr lo más alto del podio en dos categorías. En la categoría de 12 a 15 años (B-Girls), Frida Yamile López García se coronó campeona nacional, donde su energía y ejecución en la prueba individual dieron muestra de su talento, disciplina y pasión.

En Parejas Mixtas, Alexa Michelle Hernández Salgado y Eliud Roy Escobar obtuvieron la medalla de oro en la categoría de 12 a 15 años, tras una exhibición de coordinación y ritmo.

Santiago Consuelo García, se gano la medalla de oro en la categoría U19 en la Escalada Deportiva tras una destacada actuación en la pared de competencia.

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