Deportistas mexiquenses suman tres preseas doradas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

CONADE 2026

Deportistas del Estado de México suman dos medallas de oro en la disciplina de Breaking y otra presea dorada más en Escalada Deportiva durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Las autoridades competentes han reafirmado su apoyo total a la delegación que continúa con su participación para que las y los atletas mexiquenses puedan desempeñarse de la forma más optima en esta justa deportiva.

La delegación mexiquense de Breaking demostró una técnica impecable y creatividad, al lograr lo más alto del podio en dos categorías. En la categoría de 12 a 15 años (B-Girls), Frida Yamile López García se coronó campeona nacional, donde su energía y ejecución en la prueba individual dieron muestra de su talento, disciplina y pasión.

En Parejas Mixtas, Alexa Michelle Hernández Salgado y Eliud Roy Escobar obtuvieron la medalla de oro en la categoría de 12 a 15 años, tras una exhibición de coordinación y ritmo.

Santiago Consuelo García, se gano la medalla de oro en la categoría U19 en la Escalada Deportiva tras una destacada actuación en la pared de competencia.