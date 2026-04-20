Balacera en Pirámide de la Luna: sujeto asesina a mujer canadiense y luego se suicida

El momento del tiroteo fue captado en video Las imágenes muestra a una persona en cubrebocas realizando detonaciones con arma de fuego mientras los turistas buscan resguardarse.

Una persona no identificada comenzó una balacera luego de subir a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. Algunos turistas captaron el video del momento en el que sujeto empieza a atacar con un arma de fuego y que habría resultado en la muerte de una mujer de origen canadiense y otras tres están heridas y recibiendo atención medica a causa de las detonaciones.

El agresor se habría suicidado tras cometer el ataque.

Turistas captaron el video del momento en el que el sujeto, que vestía camisa a cuadros gris, cubrebocas, pantalón negro y botas, atacó a las víctimas con un arma de fuego desde las escalinatas del templo antiguo.

¿Qué pasó en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán?

Este lunes 20 de abril, se reportó un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán. Algunos testigos grabaron el momento en que una persona en cubrebocas comenzó a disparar desde la parte superior del basamento histórico conocido como “Pirámide de la Luna”, generando momentos de caos y de tensión.

De acuerdo con algunas versiones preliminares, el incidente ocurrió luego de que hubo un altercado con unos turistas, lo que desató el tiroteo.

También, se reporta que al menos una mujer (presuntamente una turista de origen canadiense) habría fallecido durante el ataque con herida del arma de fuego. Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para atenderla tras los balazos, pero no pudieron evitar que perdiera la vida tras el ataque.

Minutos más tarde, también se reportó que el atacante se disparó así mismo y también murió en el lugar de los hechos. Otras personas habrían resultado lastimadas al momento de bajar corriendo el pirámide y caer.

Gabinete de Seguridad da detalles del caso: ya hubo contacto con la embajada

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que en el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

La presidenta Claudia Sheinbaum comunicó que instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Reiteró que personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales.

Así, la mandataria expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias y mencionó que se mantiene en contacto con la embajada de Canadá.

¿Quién es el agresor que mató a una mujer canadiense en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán?

El joven que asesinó este lunes 20 de abril a una ciudadana canadiense en Teotihuacán, para luego suicidarse, portaba un arma de cacería, un cuchillo, cartuchos y material con referencias a la extinta Unión Soviética, de acuerdo a la periodista Azucena Uresti.

La periodista añadió que el agresor era mexicano y habitante de la Ciudad de México, ademas de que vestía con una playera con la leyenda “Natural Selection”, similar a la que portaba Eric Harris, uno de los dos adolescentes que perpetraron la masacre en Columbine, en 1999._Con información de Jorge Aguilar.