CDMX Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México pavimentan calles de la colonia Roma, en e marco del programa Mega Bachetón 2025 (Moisés Pablo Nava)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el programa de repavimentación “Cualli Ohtli” registra un avance de 80 por ciento respecto a la meta planteada para vialidades primarias, con 2.8 millones de metros cuadrados intervenidos y 250 kilómetros atendidos hasta el momento.

De acuerdo con la mandataria, la primera etapa del programa concluirá a finales de mayo y, tras la temporada de lluvias, los trabajos se reanudarán en octubre como parte de una estrategia multianual que busca renovar la red vial primaria de la capital en un periodo estimado de tres a cuatro años.

La inversión prevista para trabajos de carpeta asfáltica durante 2026 asciende a 4 mil millones de pesos. Este monto incluye, por primera vez, un fondo etiquetado de mil millones de pesos para las alcaldías, destinado a la atención de vialidades secundarias en colonias, pueblos y barrios, mientras que el Gobierno capitalino concentra los trabajos en avenidas principales.

Brugada reporta 80% de avance en repavimentación de vialidades primarias; prevén cerrar primera etapa en mayo

Clara Brugada señaló que el programa forma parte de una estrategia orientada a sustituir esquemas de bacheo por intervenciones integrales de pavimentación, con el objetivo de atender problemas estructurales de la red vial.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo De Botton Falcón, indicó que la inversión pública de la ciudad para este año asciende a 20 mil 480 millones de pesos, lo que representa un incremento de 55 por ciento respecto a 2024.

Precisó que, mediante el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, acordado con el sector privado, se han canalizado 10 mil millones de pesos adicionales para distintos proyectos, entre ellos la repavimentación.

Detalló que el programa “Cualli Ohtli” cuenta con una inversión plurianual de 2 mil 600 millones de pesos, a la que se suman 500 millones de pesos para trabajos permanentes de bacheo. Añadió que, en conjunto, las alcaldías disponen este año de 18 mil 859 millones de pesos adicionales para infraestructura urbana, además del fondo específico para repavimentación de vías secundarias.

Por su parte, el secretario de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, explicó que los trabajos se realizan principalmente en horario nocturno, a partir de las 21:30 horas, mediante 52 frentes de obra. En promedio, dijo, se han asfaltado 224 kilómetros desde el inicio del programa.

El funcionario detalló que el procedimiento consiste en retirar 7.5 centímetros de la carpeta asfáltica existente para colocar una nueva capa. Posteriormente, la Dirección General de Infraestructura Vial realiza el balizamiento de las superficies intervenidas, con una inversión aproximada de 200 millones de pesos.

Algunas de las vialidades atendidas han sido diversos Ejes Viales, Eje Central, así como tramos de Calzada de Tlalpan y Paseo de la Reforma, como parte de la red primaria que supera los mil kilómetros y más de 15 millones de metros cuadrados en la capital.