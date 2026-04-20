Edomex firma convenio con Equipo Argentino de Antropología Forense para fortalecer acciones de búsqueda de personas

Cobupem

El Gobierno del Estado de México firmó un convenio de colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para fortalecer el proceso de identificación a través del cotejo de pruebas genéticas.

“Todo este trabajo surge por indicaciones de la Gobernadora, quien le ha puesto principal atención a este tema y sobre todo nos coloca a la vanguardia como estado, como entidad, al ser uno de los primeros en formalizar un convenio con una institución a nivel internacional para la búsqueda e identificación de personas”, indicó Avelino Blanco Guido, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), adscrita a la Consejería Jurídica.

Con esta acción se refuerzan los mecanismos de búsqueda tanto de migrantes mexiquenses, como de otras entidades del país y del extranjero en su tránsito por el Estado de México.

El EAAF tomará pruebas genéticas para contrastarlas con bases de datos de Servicios Médicos Forenses del país o de la morgue de Estados Unidos.

“Esto, ¿a qué va a ayudar de manera directa y clara? A que podamos trabajar de manera más eficiente en la identificación de personas desaparecidas; eso nos va a ayudar como estado a tener un proceso más rápido y efectivo a la hora de contrastar datos genéticos, pero sobre todo también técnicos”, enfatizó.

El EAAF es una institución científica, no gubernamental, con presencia en América Latina, Europa y Asia, especializada en áreas como ciencias forenses, búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas, entre otras. Esto permite la comunicación con otras instituciones nacionales e internacionales para realizar el cotejo genético.

Con este convenio el Estado de México fortalece su sistema de atención para dar resultados a las familias de las víctimas.