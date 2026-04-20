MC busca que Sistema de Cuidados se construya desde la periferia; impulsa foros con jóvenes

Movimiento Ciudadano realizará foros regionales para abonar a la Ley del Sistema de Cuidados

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso capitalino impulsa cuatro foros regionales sobre la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, con el objetivo de integrar las diversas realidades de las juventudes cuidadoras, así como de otros sectores de la población que habitan la periferia de la Ciudad de México.

El diputado Royfid Torres, coordinador del partido, detalló que los encuentros denominados “Juventudes y periferia” se llevarán a cabo los días 21, 22, 27 y 29 de abril en cuatro alcaldías: Gustavo A. Madero, Tlalpan, Milpa Alta y Cuajimalpa.

“No podemos aprobar una ley construyéndola únicamente desde el escritorio, cuando las mayores cargas de cuidado están en la periferia. Tenemos que ir a escuchar: estas decisiones deben partir de quienes viven esa realidad todos los días”, comentó el legislador.

Royfid señaló que lo que se busca es recabar las experiencias y propuestas directamente en los territorios donde el acceso a los servicios de cuidado es limitado o inexistente; con ello, se garantiza una ley que responda efectivamente a las necesidades de quienes habitan y transitan en la capital.

En ese contexto, explicó que la realización de estos foros regionales se da en el marco de la dictaminación de esa ley por parte de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y de Igualdad de Género.

Asimismo, detalló que los foros están dirigidos a las y los jóvenes que requieren cuidados o apoyos, y a quienes realizan trabajo de cuidado en sus distintas modalidades, priorizando la participación de personas que enfrentan barreras de accesibilidad, territoriales y socioeconómicas.

Explicó que través de mesas de diálogo activo, se busca traducir experiencias cotidianas en propuestas concretas que puedan integrarse al dictamen de la ley, tanto en su diseño normativo como en la definición de servicios. Las sedes serán:

● Gustavo A. Madero, Av. De Los Pinos 26, Ampl. la Providencia, Gustavo A. Madero, 07500 Ciudad de México, CDMX (21 de abril, 17:00 horas)

● Tlalpan–Tláhuac, Plaza de la Constitución No. 10, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX (22 de abril, 17:30 horas)

● Milpa Alta-Xochimilco, Blvd. Nuevo León Ote. 59 Villa Milpa Alta, Santa Cruz, Milpa Alta, 12000 Ciudad de México, CDMX (27 de abril, 17:00 horas)

● Cuajimalpa, Av. José María Castorena 28, Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, 05000 Ciudad de México, CDMX (29 de abril, 17:00 horas)

También informó que, adicionalmente, Movimiento Ciudadano llevará a cabo dos foros complementarios: uno con organizaciones sindicales para abordar la corresponsabilidad en materia de cuidados, y otro orientado a contrastar experiencias internacionales.

Por último, el legislador reiteró que la participación ciudadana es un componente central para construir una legislación aplicable, con enfoque territorial y basada en evidencia.