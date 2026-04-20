El TJACDMX inaugura las las primeras Jornadas de Vinculación con la Sociedad en Milpa Alta

El pasado viernes se inuguraron las Jornadas de Vinculación con la Sociedad en la Alcaldía Milpa Alta por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), en el marco del programa de descentralización territorial impulsado por el magistrado presidente Andrés Aguilera Martínez desde el inicio de su gestión.

Se espera que las Jornadas sean una estructura de atención integral que opera en territorio y que, para diciembre de 2026, tiene el objetivo de alcanzar la mayoría de las 16 demarcaciones de la ciudad.

“Llevar al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a las alcaldías, y particularmente a Milpa Alta, significa romper barreras. Significa que la justicia deje de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta real, tangible y accesible. Significa que ninguna persona tenga que desplazarse largas distancias o enfrentar obstáculos innecesarios para ejercer sus derechos”, afirmó el magistrado presidente Aguilera Martínez.

Por su parte, el alcalde Octavio Rivero destacó que estas jornadas acercan servicios de justicia que, durante décadas, los habitantes de los pueblos y barrios originarios de Milpa Alta han tenido que recorrer largas distancias para acceder.

“Sabemos que Milpa Alta es el corazón verde de la ciudad, pero también que su distancia geográfica ha sido, históricamente, una barrera. Durante demasiado tiempo, resolver un trámite o buscar justicia legal significaba perder horas de camino, gastar recursos valiosos y enfrentar el cansancio del traslado”.

El magistrado presidente subrayó que la justicia administrativa, pese a su naturaleza técnica, tiene una esencia profundamente social: es el mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano puede defenderse frente a actos de la autoridad, exigir legalidad y hacer valer su derecho a una buena administración pública. “Porque la justicia que no se conoce, difícilmente se ejerce. Porque la justicia que no se acerca, pierde su sentido. Y porque la justicia que no es accesible, deja de ser verdaderamente justa”, concluyó.

Justicia al alcance de todos

El convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones durante el acto protocolario permitirá consolidar una estructura de atención integral que operará directamente en la alcaldía, ofreciendo:

-Mecanismos de defensa: herramientas reales para que los habitantes puedan controvertir en juicio cualquier acto de la administración pública de la ciudad que consideren injusto.

-Orientación jurídica gratuita: asesoría oportuna para resolver dudas sobre trámites y procesos administrativos, incluyendo representación legal sin costo a través de la Defensoría Ciudadana del Tribunal.

-Capacitación y prevención de conflictos: con el fin de evitar que las controversias escalen a instancias judiciales prolongadas.