Gobierno de Texcoco esteriliza a 198 perros y gatos en jornada gratuita

El Gobierno Municipal de Texcoco llevó a cabo una jornada de esterilización canina y felina en la que se atendió a un total de 198 animales de compañía, como parte de las acciones para promover el bienestar animal y el control responsable de la población de mascotas.

De acuerdo con autoridades municipales, durante esta campaña se realizaron cirugías a 122 gatos y 36 perros, principalmente de talla chica, en instalaciones del Centro de Protección de Mascotas, bajo la coordinación de la Dirección de Servicios Públicos. La actividad tuvo una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, que acudió de manera ordenada para aprovechar este servicio gratuito.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, impulsó esta iniciativa como parte de la política pública enfocada en la atención de los llamados “seres sintientes”, instruyendo a la titular del Centro de Protección de Mascotas, Elizabeth Cruz, a organizar la jornada. Según se informó, el objetivo principal es fomentar una cultura de responsabilidad entre los dueños de mascotas y contribuir a reducir la sobrepoblación de perros y gatos en el municipio.

La Coordinadora del Centro de Atención a Mascotas destacó que la alta participación ciudadana refleja un mayor nivel de conciencia sobre la importancia del cuidado animal. Señaló que cada vez más personas reconocen la necesidad de brindar atención médica y condiciones adecuadas a sus mascotas.

Uno de los aspectos más relevantes de esta jornada fue que las esterilizaciones se ofrecieron de manera completamente gratuita. Esto representó un apoyo significativo para las familias, considerando que el costo de este procedimiento en clínicas veterinarias privadas puede oscilar entre 800 y 900 pesos, mientras que en organizaciones de protección animal suele ir de 300 a 350 pesos.

Elizabeth Cruz agradeció el respaldo del gobierno municipal por destinar recursos a este tipo de programas, así como la labor del personal veterinario y operativo que hizo posible la realización de las cirugías. Subrayó que este tipo de campañas no solo benefician a los animales, sino también a la comunidad en general, al prevenir problemas derivados de la sobrepoblación, como el abandono o la presencia de animales en situación de calle.

Asimismo, informó que esta jornada estuvo dirigida únicamente a perros y gatos de talla pequeña, pero adelantó que ya se encuentra en planeación una nueva campaña enfocada en perros de talla grande, con el fin de ampliar la cobertura y garantizar una atención adecuada para todos los casos.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para asumir con responsabilidad el cuidado de sus mascotas, recordando que forman parte de la familia y deben ser tratados con respeto, atención y cariño.