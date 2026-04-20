IMPI reconoce a Tecnológico de San Felipe del Progreso, Edomex por desarrollar una nueva losa de concreto

Tecnológico de San Felipe del Progreso, Edomex

Gracias al desarrollo de una losa de concreto que aumenta la resistencia de las construcciones, el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP), del Gobierno del Estado de México, obtuvo el título de Modelo de Utilidad emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), detallo que el Modelo de Utilidad que otorgó el IMPI a este proyecto del TESSFP estará vigente por 15 años.

El proyecto “Losa de concreto armado compuesta de un mallado metálico tridimensional para aplicaciones de alta ductilidad y resistencia mecánica” aumenta la ductilidad y la resistencia mecánica, además de reducir el consumo de energía ante cargas estáticas, dinámicas y oscilantes.

Según las declaraciones del titular de la SECTI, con esta invención se podrá construir vivienda social más segura y duradera, además de infraestructura educativa, de salud y urbana, incluyendo puentes y sistemas hidráulicos.

Este proyecto representa un avance importante en la ingeniería civil, al representar una alternativa más duradera y eficiente, sobre todo en zonas de alta actividad sísmica.