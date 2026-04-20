Janecarlo Lozano destina 5.4 millones de pesos a atletas

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, puso en marcha el programa “Orgullo GAM”, estrategia que destina 5 millones 400 mil pesos directamente al talento deportivo de la demarcación y coloca al deporte como eje de transformación social.

En el ágora “Elena Poniatowska”, el alcalde encabezó la entrega de apoyos económicos a 116 niñas, niños y jóvenes de alto rendimiento: 82 mayores de edad recibieron 72 mil pesos cada uno, mientras que 34 menores fueron beneficiados con 36 mil pesos, recursos destinados a cubrir transporte, materiales de entrenamiento y alimentación.

Janecarlo Lozano subrayó que disciplinas como rugby, box, skateboard, tiro con arco, fútbol, karate y ajedrez encuentran en esta beca un respaldo clave para sostener su desarrollo, por lo que adelantó un incremento anual del 25 por ciento para fortalecer el programa.

“Esa fue nuestra responsabilidad desde nuestra llegada. Menos chelerías y más deportistas en las calles, una lucha frontal de mi gobierno en contra de los giros negros. Hoy tenemos que decirle a esos jóvenes que el futuro no está ahí, que el futuro está en las aulas, que el futuro está en el deporte.”

“El deporte les enseña disciplina, amor, respeto, constancia y carácter, y es el mensaje más importante que queremos dar hoy. El futuro de Gustavo A Madero se construye con deporte, por eso vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir apoyando y vamos a seguir abriendo espacios”, declaró.

El proceso de selección, explicó el alcalde, partió de una convocatoria que reunió más de siete mil solicitudes, mismas que fueron evaluadas por un comité de expertos para garantizar que los apoyos lleguen a quienes cuentan con trayectoria y resultados comprobables en competencias.

El edil reconoció a figuras como Yareli Acevedo, originaria de la colonia San Felipe de Jesús y medallista de bronce en el mundial de ciclismo, quien forma parte de los beneficiarios del programa, así como al conjunto de atletas que hoy reciben respaldo institucional.

Janecarlo Lozano vinculó esta política pública con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en la atención a las causas para rescatar a las infancias y juventudes, a través de acciones como los “Territorios de Paz”, los EDEN’es y la creación de senderos seguros.

En esa línea, anunció una inversión histórica de 250 millones de pesos para la construcción del EDEN Olímpico, que contará con alberca olímpica, estadio, pista de rugby, cancha de tenis, velódromo y espacios para skateboard. A ello se suma un nuevo EDEN en el Deportivo Carmen Serdán, en Cuautepec, que complementará la UTOPÍA impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, con el objetivo de garantizar acceso al deporte en comunidades históricamente marginadas.