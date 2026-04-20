Lluvias fuertes en CDMX y EDOMEX hoy lunes 20 de abril: alertan por posible granizo

Lluvias fuertes y granizo CDMX El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México.

La Ciudad de México se despedirá del intenso calor por la tarde de este lunes 20 de abril, ya que se han pronosticado lluvias fuertes a muy fuertes y posible caída de granizo en el Estado de México y la capital del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura para este lunes experimentará un descenso en diversas zonas de la República Mexicana, lo que ocasionará lluvias fuertes y posible granizo durante el transcurso de la tarde.

¿Cuáles son las alcaldías de CDMX con pronóstico de lluvia este lunes 20 de abril?

Las lluvias en la Ciudad de México iniciaron este fin de semana en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, alcaldías que todavía permanecían en Alerta Amarilla la madrugada de este lunes 20 de abril por posibles lluvias fuertes y condiciones de corrientes fuertes en las calles.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes esta tarde tanto en la capital y el Estado de México, advirtiendo también que estas lluvias podrían ir podrían acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico emitido en la página oficial del SMN, las lluvias fuertes se concentrarán principalmente en el sur, oriente y norte de la Ciudad de México, zonas que integran las siguientes alcaldías:

Iztapalapa.

Iztacalco.

Venustiano Carranza.

Tláhuac.

Milpa Alta.

Xochimilco.

Tlalpan.

Coyoacán.

Magdalena Contreras.

Gustavo A. Madero.

Azcapotzalco.

No obstante, las autoridades recomiendan a residentes de la Ciudad de México y el Edomex mantenerse al tanto de la información oficial y tomar precauciones.

¿A qué hora lloverá en CDMX y EDOMEX hoy lunes 20 de abril?

Según el boletín publicado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) en su canal oficial, las lluvias de este lunes 20 de abril se manifestarán en el norte, sur y oriente de la capital e iniciarán a partir de las 15:00 o 16:00 horas hasta las 20:00 o 21:00 horas del anochecer.

SGIRPC Boletín lunes 20 de abril 2026.

Debido a que el clima pronosticado para la tarde y noche de este lunes 20 de abril podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, las autoridades capitalinas recomiendan a la población de la tomar precauciones en sus trayectos, destacando el uso de sombrilla e impermeable.

También, debido al abrupto cambio de clima cálido a lluvioso, existe la posibilidad de descargas eléctricas en las zonas afectadas.