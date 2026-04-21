Inauguran en Santo Domingo la primera Casa de las Tres Erres del Cuidado fuera de Utopías

En el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, el Gobierno capitalino abrió la Casa de las Tres Erres del Cuidado “Pioneras de la Transformación”, complejo público que reúne en un mismo predio servicios de salud, atención infantil, rehabilitación física, comedor, lavandería y acompañamiento psicosocial con el propósito explícito de disminuir el tiempo que las familias —y en particular las mujeres— destinan a tareas domésticas y de cuidado.

El espacio, habilitado sobre instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, es la segunda Casa de este tipo en la ciudad y la primera que opera fuera de las Utopías.

“Le llamamos Casa de las Tres Erres porque en esta ciudad le apostamos al reconocimiento o revalorización de la tarea de los cuidados; le apostamos a la redistribución de ese gran trabajo de cuidados y también trabajamos para la reducción del trabajo de cuidados, principalmente en las mujeres”, explicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al inagururar el espacio.

Inauguran en Santo Domingo la primera Casa de las Tres Erres del Cuidado fuera de Utopías

“Todo lo que antes se hacía de manera individual y privada, es decir, la tarea de los cuidados en casa, ahora tiene que convertirse en una responsabilidad pública y en una tarea de todas y de todos”, detalló, y añadió que servicios como el comedor, la lavandería, el centro infantil y el área de salud buscan disminuir el tiempo que las familias destinan al trabajo doméstico.

Según datos de la Secretaría de Obras, el predio intervenido tiene casi siete mil metros cuadrados y beneficia de manera directa a más de 127 mil habitantes de esta colonia popular, una de las más extensas de la capital.

La intervención incluyó impermeabilización, pintura, rehabilitación de andadores, instalación de luminarias, recuperación de áreas verdes y construcción de nuevos espacios para integrar los servicios del Sistema Público de Cuidados. En total, se realizaron trabajos en más de tres mil metros cuadrados ya existentes y se añadieron alrededor de 500 metros cuadrados de obra nueva.

La Casa articula 12 áreas de atención: un Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil para lactantes y maternales; comedor comunitario; lavandería pública; consultorios médicos, odontológicos, ginecológicos y psicológicos; laboratorio clínico; mastógrafo; sala de rehabilitación física con mecanoterapia, electroterapia e hidroterapia; un temazcal; un espacio para atención a mujeres y un Centro Colibrí para prevención y atención de adicciones.

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Servicios concentrados en un solo punto

En un recorrido por las instalaciones, personal de salud explicó el funcionamiento del área de rehabilitación, equipada con caminadora, elíptica, barras de apoyo, compresas térmicas y un tanque terapéutico para hidroterapia, destinado a pacientes con afecciones neurológicas, ortopédicas o deportivas, sin límite de edad.

En la Casa de la Salud, recién equipada, opera un mastógrafo y cuatro consultorios donde se brinda atención médica general, ginecológica y psicológica, además de promoción de la salud y estudios de laboratorio sin costo.

En el mismo complejo, el comedor ofrece alimentos subsidiados y la lavandería permite el lavado gratuito de ropa, servicios que, según autoridades, buscan reducir horas de trabajo doméstico.

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El Centro Colibrí, coordinado con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, ofrecerá consejería individual y talleres grupales para personas con consumo problemático de sustancias y para sus familiares. La atención será voluntaria y abierta a la comunidad.

En paralelo, el Centro de Atención Infantil fue rehabilitado de manera integral: se sustituyeron pisos, cancelería, instalaciones eléctricas, sanitarios y se impermeabilizaron los edificios. Atiende a más de 60 niñas y niños en edad lactante y maternal, con comedor y áreas de actividades múltiples.

La directora del DIF capitalino señaló que la comunidad había solicitado desde tiempo atrás la mejora del inmueble y que la integración al Sistema de Cuidados permitió ampliar su uso y servicios.

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Colonia intervenida con otros programas

La apertura de la Casa se suma a otras acciones realizadas recientemente en Santo Domingo. La Secretaría de Obras informó que en la zona se instalaron nuevas luminarias, se rehabilitaron banquetas, se colocaron rampas de accesibilidad y se realizaron trabajos de limpieza y pintura mural para recuperar el entorno inmediato.

Además, la colonia fue incorporada al programa Territorios de Paz e Igualdad, que implica la intervención coordinada de distintas dependencias con acciones sociales, culturales y de seguridad. Entre los compromisos anunciados está la realización de actividades culturales quincenales en el espacio público.

En el acto inaugural estuvieron presentes el alcalde de Coyoacán, diputados locales y titulares de distintas dependencias del Gobierno capitalino, así como la cantante María Inés Ochoa, quien interpretó una pieza dedicada a las mujeres.

Autoridades capitalinas informaron que la meta es construir 200 Casas de las Tres Erres en la ciudad: 100 en espacios independientes como éste y 100 dentro de Utopías. La intención es que estos centros se conviertan en nodos barriales donde se concentren servicios que tradicionalmente se resuelven en el ámbito doméstico.

La Casa “Pioneras de la Transformación” toma su nombre de las mujeres que participaron en la conformación de esta colonia, surgida de movimientos urbano-populares que ocuparon y transformaron el pedregal en zona habitacional.