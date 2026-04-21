Nanolandia 2026 reunirá a familias en el deportivo Fray Nano por el Día de la Niña y el Niño

La alcaldía Venustiano Carranza informó que este sábado 25 de abril se llevará a cabo el festival infantil “Nanolandia 2026” en el Estadio de Béisbol Fray Nano, con motivo del Día de la Niña y el Niño.

Las actividades se desarrollarán de 10:00 a 18:00 horas y estarán dirigidas a niñas, niños y familias de la alcaldía. El programa contempla actividades recreativas como albercas, toboganes, gotcha, inflables, brincolines, simuladores de fútbol, cañones de espuma y presentaciones de elencos infantiles.

La autoridad señaló que durante la jornada se distribuirán box lunch e hidratación sin costo para las y los asistentes.

Según datos de la alcaldía, en la edición de 2025 el evento reunió a más de 20 mil personas, cifra que se prevé alcanzar en esta ocasión.

La organización indicó que el objetivo de esta actividad es ofrecer espacios de convivencia familiar y recreación para la comunidad.